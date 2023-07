I Birmingham Stallions hanno vinto il loro secondo campionato USFL consecutivo

I Birmingham Stallions hanno vinto i primi due campionati della USFL 2.0.

Gli Stallions hanno vinto il loro secondo titolo consecutivo con una vittoria per 28-12 sui Pittsburgh Maulers sabato sera.

In due stagioni con 24 partite totali, gli Stallions hanno registrato un record di 21-3 sotto la guida dell’allenatore Skip Holtz.

L’MVP della lega Alex McGough ancora una volta ha aperto la strada al Birmingham con quattro passaggi di touchdown e 64 yard di corsa. Il ricevitore Dion Cain, MVP della partita di campionato, ha ottenuto quattro passaggi per 70 yard e tre punteggi. In due partite di post-stagione, McGough ha lanciato otto passaggi di touchdown e nessuna intercettazione. Ha aggiunto 148 yard di corsa.

Pittsburgh ha preso un vantaggio iniziale per 3-0, ma il Birmingham è andato avanti 7-3 e non è mai stato più in svantaggio, allontanandosi da un punteggio di 14-9 nel primo tempo per il margine finale. La difesa degli Stallions ha tenuto i Maulers fuori dalla end zone; I 12 punti di Pittsburgh sono arrivati ​​su quattro field goal di Chris Blewitt.

Per il secondo anno consecutivo, la partita per il titolo è stata giocata a Canton, Ohio.

La USFL ha debuttato inizialmente nel 1983. Fox ha rilanciato il campionato l’anno scorso. I giochi sono trasmessi sia dalla Fox che dalla NBC. La partita di campionato è apparsa su NBC and the Peacock.

E così finisce la staffetta delle stagioni calcistiche iniziata con la NFL, proseguita una settimana dopo il Super Bowl con la XFL e terminata dopo alcuni fine settimana sovrapposti con la USFL.

Il prossimo passo per i giocatori della USFL è vedere fino a che punto i loro sforzi nei campionati primaverili ed estivi di quattro lettere si traducono in provini e / o posti nel roster con le squadre della NFL. McGough, una scelta del settimo round dei Seahawks nel 2017, ha fatto abbastanza per guadagnarsi almeno un po’ di considerazione.