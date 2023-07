Elon Musk crea un paywall di lettura su Twitter

Elon Musk continua a incolpare le nuove limitazioni di Twitter sulle società di intelligenza artificiale che raschiano “grandi quantità di dati”. dichiarato Nuovi limiti “temporanei” sul numero di post che le persone possono leggere.

Ora gli account non verificati possono vedere solo 600 post al giorno e per i “nuovi” account non verificati, solo 300 al giorno. I limiti sugli account verificati (presumibilmente se acquistati come parte di un abbonamento Twitter Blue, fornito da un’organizzazione o verifica obbligatoria per Elon Stephen King, LeBron James e chiunque altro con oltre un milione di follower) consentono ancora solo un massimo di 6.000 post da leggere al giorno.

Dopo un po’, il muschio Twittato I limiti di pagamento aumenteranno “presto” a 8.000 tweet per gli utenti verificati, 800 per gli utenti non verificati e 400 per i nuovi account non verificati.

I limiti sono arrivati ​​il ​​giorno dopo che Twitter ha improvvisamente iniziato a bloccare l’accesso a chiunque non avesse effettuato l’accesso, cosa che secondo Musk era necessaria perché “diverse centinaia di aziende (e forse più) hanno raschiato i dati di Twitter in modo così aggressivo da influire sul reale Esperienza utente.”

Il cambiamento è uno dei tanti modi in cui Musk ha cercato di monetizzare Twitter negli ultimi mesi. La società ha annunciato una modifica dell'API a tre livelli a marzo che inizierà a addebitare l'utilizzo della sua API, tre mesi dopo aver finalmente svelato il piano di verifica blu Twitter aggiornato da $ 8 al mese. Musk si è nominato nuovo amministratore delegato, Linda Yaccarino. Un ex dirigente pubblicitario della NBC Universal è stato assunto per ripristinare i rapporti con gli inserzionisti che hanno tagliato le loro spese su Twitter.

Come azienda privata, sappiamo meno della situazione finanziaria di Twitter rispetto a prima che Musk lo acquistasse, ma l’assunzione di Yaccarino riflette quanto siano importanti le entrate pubblicitarie per l’azienda. Limitare l’accesso al sito compromette direttamente l’obiettivo di creare opportunità per vedere spot pubblicitari per i quali le aziende pagano, ma l’obiettivo di Musk Cervello monopolista La vista di Twitter può nasconderlo.

Ma non ha menzionato la sua decisione lo scorso autunno di licenziare più della metà dei dipendenti di Twitter, compresi quelli fondamentali per il mantenimento della sua infrastruttura. La raffica di licenziamenti ha costretto l’azienda a riassumere alcuni degli ingegneri che ha lasciato andare e le persone hanno ripetutamente avvertito che licenziare così tanti potrebbe danneggiare la stabilità di Twitter.

Lo scorso novembre, un anonimo ingegnere di Twitter ha rilasciato un’intervista Revisione della tecnologia del MIT Dopo il licenziamento, “Le cose si romperanno più spesso. Le cose si romperanno più a lungo. le persone alla fine si arrendono.” Nello stesso articolo, l’ingegnere dell’affidabilità del sito Ben Krueger ha dichiarato: “Mi aspetto di iniziare a vedere problemi significativi di fronte al pubblico nella tecnologia entro sei mesi”. Sono passati sette.