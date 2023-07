I lavoratori degli hotel della California meridionale scioperano per una paga migliore

Gli scrittori di Hollywood si radunano e prevedono vittorie mentre lo sciopero raggiunge i 50 giorni Cinquanta giorni dopo uno sciopero senza fine, circa 1.000 scrittori di Hollywood e i loro sostenitori hanno marciato a Los Angeles per chiedere un nuovo contratto con gli studi. (21 giugno) (video AP di Christa Fauria) AP

Migliaia di lavoratori alberghieri nel sud della California sono scesi in sciopero domenica, chiedendo salari più alti e migliori benefici in quello che il sindacato definisce il più grande sciopero degli Stati Uniti nella storia industriale.

I circa 15.000 membri di Unite Here Local 11 affermano di rappresentare più di 32.000 lavoratori dell’ospitalità nel sud della California e dell’Arizona nelle contee di Los Angeles e Orange. I lavoratori degli hotel chiedono trattative contrattuali per salari più alti, migliori benefici per la salute e maggiore sicurezza sul posto di lavoro.

Migliaia di persone hanno lasciato il lavoro in più di una dozzina di hotel nel centro di Los Angeles e Santa Monica, ha detto il sindacato su Twitter. Più di 60 hotel, comprese le proprietà di grandi catene come Marriott e Hilton, hanno avuto i loro contratti in scadenza entro la mezzanotte di venerdì.

I partecipanti includono cuochi, assistenti di sala, lavapiatti, camerieri, fattorini e agenti della reception.

“I nostri membri sono stati decimati prima dall’epidemia e ora dall’avidità dei loro datori di lavoro”, ha dichiarato domenica il co-presidente del sindacato Kurt Peterson. “L’industria ha ottenuto salvataggi quando abbiamo ottenuto tagli”.

Lo sciopero arriva anche all’inizio del lungo weekend festivo del 4 luglio e dell’intensa stagione turistica.

Lo sciopero, che dovrebbe durare diversi giorni, segue altri scioperi industriali nel sud della California mentre i lavoratori si uniscono per chiedere salari e condizioni di lavoro migliori a causa dell’aumento del costo della vita.

I negoziati da parte del personale dell’hotel si sono bloccati

Il locale Unite Here sta negoziando un nuovo contratto dall’11 aprile. Il mese scorso, i membri hanno votato il 96% a favore dell’approvazione dello sciopero. Il sindacato chiede un aumento salariale di 5 dollari all’ora, l’accesso a un’assistenza sanitaria familiare a prezzi accessibili, contributi pensionistici più elevati e un carico di lavoro meno oneroso.

Il sindacato vuole creare un “fondo per l’alloggio dei lavoratori dell’ospitalità” per aiutare i lavoratori degli hotel a far fronte all’aumento del costo della vita nel sud della California. Molti membri del sindacato hanno affermato di vivere a ore di distanza e di dover viaggiare perché non possono vivere vicino al posto di lavoro.

Prima dello sciopero, il Westin Bonaventure Hotel & Suites, il più grande hotel di Los Angeles, “ha raggiunto un accordo storico con i suoi lavoratori”, ha affermato il sindacato. Con più di 600 dipendenti sindacalizzati, l’hotel è il principale datore di lavoro del sindacato.

L’accordo provvisorio prevede salari più alti, livelli di personale più elevati e assistenza sanitaria a prezzi accessibili.

“Con questi aumenti straordinari, non devo più scegliere tra pagare l’affitto e mettere il cibo in tavola per la mia famiglia”, ha dichiarato Nancy Cerrado in una nota. “Abbiamo dedicato la nostra vita a questa attività. Vogliamo vivere ed essere rispettati nella città in cui lavoriamo”.

Ma i negoziati con altri hotel hanno raggiunto un punto morto poiché il sindacato ha incolpato dozzine di hotel, tra cui JW Marriott e Ritz Carlton LA Live, Beverly Hilton, Fairmont Miramar e Anaheim Hilton.

Una coalizione di oltre 40 hotel coinvolti nelle trattative ha accusato i leader sindacali di aver annullato una sessione di contrattazione programmata e di essersi rifiutati di sedersi al tavolo. Gli hotel hanno offerto aumenti salariali di $ 2,50 l’ora nei primi 12 mesi e $ 6,25 l’ora per quattro anni, ha affermato il gruppo.

“Fin dall’inizio, il sindacato non ha mostrato alcun desiderio di impegnarsi in trattative produttive e in buona fede con questo gruppo”, ha dichiarato domenica l’alleanza alberghiera in una nota. “Il sindacato non si è mosso da una richiesta iniziale di aumenti salariali fino al 40% e un aumento del costo dei benefici del 28% due mesi fa”.

Il gruppo si aspetta anche uno sciopero e il portavoce della coalizione Keith Grossman ha dichiarato all’Associated Press che “gli hotel sono pienamente preparati a continuare a gestire questi hotel e prendersi cura dei nostri ospiti finché dura questa interruzione”.

È l’alta stagione turistica nel sud della California

Dalla pandemia di COVID-19, Los Angeles ha raggiunto il suo livello più alto nel turismo. Consiglio del turismo e dei congressi di Los Angeles.

L’anno scorso, Los Angeles ha registrato una “forte ripresa, raggiungendo il 91% dei livelli di visite del 2019” dopo che quasi 46 milioni di persone hanno visitato la città. Le vendite totali delle imprese nel 2022 sono state di 34,5 miliardi di dollari, con un impatto su oltre 528.200 attività legate al turismo.

I turisti dovevano arrivare nel sud della California durante il fine settimana del 4 luglio. Lo sciopero coincide con l’Anime Expo, una convention statunitense di quattro giorni incentrata sulla cultura pop giapponese.

L’evento si svolge presso il LA Convention Center e attira migliaia di persone da tutto il mondo che soggiornano negli hotel vicini. Lo riporta il Los Angeles Times.

Le proteste sindacali chiedono salari migliori tra l’inflazione e l’alto costo della vita

In tutta la California c’è una carenza di alloggi in affitto a prezzi accessibili per le famiglie a reddito molto basso. Coalizione nazionale per gli alloggi a basso reddito. La coalizione ha affermato che molte famiglie a basso reddito sono “pesantemente gravate dai costi” e spendono più della metà del loro reddito per l’alloggio.

Le recenti proteste sindacali si sono concentrate sulle violazioni dei diritti dei lavoratori e sull’alto costo della vita.

Gli scrittori di Hollywood sono in sciopero da due mesi, il primo sciopero industriale in 15 anni, per chiedere una migliore retribuzione e la sicurezza del lavoro. Lo riporta il New York Times I lavoratori portuali hanno interrotto le operazioni nei porti della costa occidentale per settimane a causa di un disaccordo sui salari fino a quando non è stato raggiunto un accordo provvisorio a giugno.

