Tiger Woods si ritira dal torneo Masters a causa di un infortunio

(CNN) Tiger Woods Il cinque volte campione del Masters non riprenderà il suo terzo round all’Augusta National domenica dopo essersi ritirato dal torneo per un infortunio alla gamba.

Pubblicazione Cinguettio, Woods ha dichiarato: “Sono deluso di dover guardare WD questa mattina a causa di una ricaduta della mia fascite plantare. Grazie ai fan e a @TheMasters per avermi mostrato così tanto amore e supporto. Buona fortuna ai giocatori di oggi!”

Il grande del golf ha sopportato un brutto inizio al suo terzo round e il suono del clacson. Terzo giorno di The Masters Entro la fine di sabato, potrebbe essere musica per le sue orecchie.

In un sabato freddo e umido, con la pioggia che cadeva, si poteva vedere Woods zoppicare oltre la 17a buca. Woods aveva nove anni per la partita e sei per il round quando gli organizzatori hanno ritenuto la partita ingiocabile a causa della pioggia persistente.

Prima dell’inizio del gioco di domenica, gli organizzatori del torneo hanno annunciato che Woods si era ritirato a causa di un infortunio. Woods in seguito ha rivelato che si trattava di fascite plantare, un’infiammazione dei tessuti che causa dolore al tallone.

Woods ha subito un grave infortunio alla gamba in un incidente automobilistico del 2021 e nel corso degli anni ha subito più interventi chirurgici alla schiena.

Il 15 volte vincitore principale ha giocato solo una volta in modo competitivo in questa stagione e ha detto ai giornalisti che non stava più giocando o allenandosi nella preparazione del torneo.

“Non gioco molte partite e non mi alleno. Sono limitato in quello che posso fare”, ha riferito Reuters.

Ma nonostante le sue speranze di vincere una sesta giacca verde siano svanite molto tempo fa, ha mostrato la sua solita grinta e resilienza per continuare sabato.

Verranno ora poste domande sul fatto che Woods giocherà di nuovo nel prestigioso evento. La scorsa settimana ha suggerito che potrebbe farlo. La sua ultima apparizione ad Augusta E ha ammesso di essere dentro Dolore “costante”. durante la gara di apertura di giovedì.

“Non so quanti altri (Masters) mi restano”, ha detto prima dell’inizio del torneo.

In fondo alla classifica

A partire dalla decima buca, gli organizzatori hanno cercato di terminare il gioco il più possibile Secondo turno sospeso A causa del maltempo di venerdì, Woods ha iniziato il suo terzo round con uno spauracchio.

Woods indica la direzione del suo tee shot sulla 14a buca durante il terzo round.

Né la situazione né la sua forma sono migliorate molto dopo. Un altro spauracchio il 14 e doppi spauracchi il 15 e il 16 hanno lasciato il 47enne con il peggior punteggio della giornata in classifica.

Aveva poco tempo per divertirsi a fare il taglio ad Augusta ha pareggiato il record per la 23esima volta consecutiva, Inizia il suo terzo round poche ore dopo aver completato il secondo round.