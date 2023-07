Nuovi giochi Xbox: dal 3 al 9 luglio

La prossima settimana arriveranno otto nuovi giochi per Xbox, tra cui l’ex esclusiva di Stadia Guild e il classico platform per NES Gimmick! Edizione speciale.

La prossima settimana è tranquilla perché ne abbiamo solo otto Nuove uscite di giochi Xbox Colpire il palco. Per molti, Tequila Works’ Guild arriverà su Xbox Series X | S e Xbox One il 6 luglio. Questo gioco di avventura una volta era un’esclusiva di Stadia, quindi è bello vederlo finalmente arrivare agli altri. siti.

Per quanto riguarda i nuovi giochi in arrivo su Game Pass la prossima settimana, cerca Arcade Paradise il 3 luglio e Sword and Fairy: Together Forever il 5 luglio.

3 luglio

Echoblade — Xbox Series X|S, Xbox One

6 luglio

Trucco! Edizione speciale: Xbox Series X|S, Xbox One

Limiti della città: Xbox Series X | S, Xbox One

Rilassati e costruisci città su un’isola tranquilla e deserta. Pianifica in anticipo per racchiudere efficacemente l’isola integrando edifici e cementando il tuo spazio su una piastrella. Ad ogni turno una compagnia si espande, cercando di prendere tessere sterili o instabili.

Gylt — Xbox Series X|S, Xbox One

Ambientato in un mondo inquietante e deprimente, GYLT è una favola in cui fantasia e realtà si fondono in un luogo surreale dove i tuoi sogni diventano realtà. Nasconditi o affronta creature terrificanti mentre scopri le sfide di questo mondo malvagio.

Sciarpa — Xbox Series X|S, Xbox One

Scarf è un viaggio suggestivo ed emozionante su cosa significhi essere un eroe. Un gioco di avventura che mescola puzzle e platform 3D. Esplora mondi meravigliosamente realizzati e scopri il tuo vero destino con l’aiuto di una sciarpa a forma di drago.

7 luglio

Silenzio totale — Xbox Series X|S, Xbox One

In questo gioco open-world di sopravvivenza, mistero e avventura, guarda come Bob e i suoi amici della radio mantengono la loro rete radio, proteggono le terre su cui ora camminano e calmano la foresta per trovare tuo figlio scomparso.

Aglio — Xbox Series X|S, Xbox One

Sei un ragazzino con la testa di cipolla che vuole scalare la torre sacra per incontrare la tua dea informatica che esaudisce i desideri. Ma qualcosa non è andato come previsto… Cammina e salta attraverso livelli pieni di nemici, trappole e innovative meccaniche platform. Il gioco ha molti punti di controllo per impedirti di sentirti frustrato con meccaniche semplici e divertenti, con la possibilità di creare incredibili scatti combinati. Ispirato ai classici del genere, Garlic è un platform duro ma divertente adatto sia ai giocatori nuovi che a quelli esperti. Caratteristiche

* Punti di controllo multipli per evitare delusioni

* Gioco d’azione su piattaforma

* Pixel art nostalgico

* Epiche battaglie contro i boss

* Divertente storia di eroismo

Safari Pinball — Xbox Series X|S, Xbox One, Windows