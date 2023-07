Rudy Farias: Adolescente texano scomparso ritrovato vivo dopo 8 anni

Rudolph “Rudy” Farias è stato ritrovato più di otto anni dopo la sua scomparsa, secondo il Texas Center for the Missing.





Cnn

—



Un uomo di Houston scomparso otto anni fa da adolescente stava dormendo davanti a una chiesa locale, ha detto la polizia.

Rudolph “Rudy” Farias IV è scomparso dal 6 marzo 2015, secondo un volantino di persone scomparse pubblicato dal Texas Missing Persons Center.

Il 29 giugno, il dipartimento di polizia di Houston ha ricevuto una chiamata per il servizio, ha risposto a una chiesa a East Houston e in seguito ha confermato che l’uomo era Farias, secondo un portavoce del dipartimento.

Non è chiaro dove sia stato Farias per anni e i funzionari non hanno fornito ulteriori dettagli sulla sua ubicazione passata o su cosa abbia portato alla chiamata per riunirlo alla sua famiglia.

“Sta ricevendo le cure di cui ha bisogno per superare il suo trauma”, ha dichiarato la famiglia Farias in un comunicato. affiliato della CNN KHOU.

Farias non era comunicabile e non poteva essere contattato dalla sua famiglia, afferma il rapporto.

È stato trovato da un buon samaritano che ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria, ha detto la famiglia, aggiungendo che non c’erano altre informazioni sul suo caso.

I vigili del fuoco di Houston hanno risposto alla scena su richiesta della polizia, ha detto alla CNN il capo dei vigili del fuoco di Houston Sam Pena. Quando sono arrivati, c’era anche la madre di Farias, ha detto Peena.

Peña ha detto che gli equipaggi hanno valutato Farias, ma ha rifiutato di essere portato in ospedale. La madre di Farias ha firmato un modulo che rifiuta il trasporto di suo figlio, ha detto. A quel punto, Farias è stato lasciato con la famiglia e la polizia, ha detto Peena.

Quando è stato inizialmente trovato, Farias era in possesso di un oggetto che identificava un membro della famiglia, ha detto la polizia. Quel membro della famiglia è stato chiamato e sua madre è arrivata sulla scena, secondo la polizia.

Il Texas Center for Missing Persons non ha voluto commentare le circostanze in cui è stato trovato Farias, dicendo alla CNN solo che la sua attenzione è rivolta alla persona scomparsa e alla sua famiglia.

“La nostra missione è continuare a sostenere le nostre famiglie i cui cari sono scomparsi”, ha detto lunedì Melissa Rangel alla Galileus Web. “Rudy Farias è scomparso da otto anni e ora è al sicuro. Noi del Texas Center for Missing Persons continuiamo a sostenere le nostre famiglie attraverso il ricongiungimento e il loro Vogliamo continuare a sostenere le famiglie attraverso la guarigione e la speranza quando i propri cari scompaiono.

Farias, allora 17enne, stava portando a spasso i suoi due cani nel nord-ovest di Houston quando è scomparsa. KHOU segnalato.

Non è chiaro dove sia stato Farias negli ultimi otto anni. Nel settembre 2018, la polizia ha ricevuto una soffiata dalla famiglia che Farias è stato trovato a dormire dietro la casa di un membro della famiglia, secondo la polizia.

Come ivi dichiarato Centro nazionale per i bambini scomparsi e sfruttatiNel 2022 sono state presentate all’FBI quasi 360.000 segnalazioni di bambini scomparsi, che potrebbero includere duplicati.

L’unità per le persone scomparse del dipartimento di polizia è interessata a interrogare Farias e la sua famiglia, ma non è stata in grado di condurre tali interviste fino a lunedì mattina, ha detto una portavoce.

Gli investigatori hanno programmato un colloquio con Farias per mercoledì, ha detto la polizia. Il caso è ancora sotto inchiesta.