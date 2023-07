Il fumo degli incendi canadesi sta nuovamente inquinando l’aria negli Stati Uniti

Il governatore di New York Kathy Hochul Avviso sanitario sulla qualità dell’aria emesso domenica Per lunedì. Si prevedeva che la qualità dell’aria nello stato di New York raggiungesse livelli malsani per tutti i residenti, mentre si prevedeva che le condizioni nella Lower Hudson Valley, New York City e Long Island sarebbero state malsane solo per i gruppi sensibili. L’AQI di Rochester era di 141 lunedì mattina presto, mentre quello di Buffalo era di 116.

“I newyorkesi dovrebbero prepararsi ancora una volta al fumo degli incendi nel Canada occidentale per influenzare la qualità dell’aria del nostro stato questa settimana”, ha affermato la signora Hochul in una dichiarazione, aggiungendo che i funzionari stanno attuando annunci di emergenza su strade e sistemi di trasporto pubblico e garantendo mascherine. Disponibile per la distribuzione nei distretti in tutto lo stato.