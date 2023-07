Ford Electric F-150 Lightning riduce i prezzi a causa del calo della domanda

Un altro gruppo di veicoli elettrici che lottano per trovare acquirenti è quello che si qualifica per un credito d’imposta federale di $ 7.500 ai sensi dell’ambiziosa legge sul cambiamento climatico del presidente Biden, l’Inflation Reduction Act. Il credito è disponibile solo per le auto assemblate in Nord America e include una certa percentuale di materiali per batterie provenienti da quella regione o da partner commerciali statunitensi.

Oltre a queste restrizioni, le berline elettriche devono essere vendute a $ 55.000 o meno e SUV, camioncini e furgoni devono essere venduti a $ 80.000 o meno.

L’acquisto dei camion Lightning di Ford rende gli acquirenti idonei per un credito di $ 7.500 e la società prevede di vendere più pickup nei prossimi mesi. L’azienda ha temporaneamente interrotto la produzione quest’anno per aggiornare la sua catena di montaggio e aumentare la produzione. Entro l’autunno, l’azienda prevede che il suo Rouge Electric Vehicle Center vicino a Detroit sarà in grado di sfornare 150.000 Lightning all’anno, triplicando la sua attuale capacità produttiva.

La decisione dell’azienda di tagliare i prezzi potrebbe anche avere qualcosa a che fare con la crescente concorrenza nel settore dei veicoli elettrici. Tesla ha dichiarato sabato di aver iniziato la produzione del suo pick-up Cybertruck, tanto ritardato, e General Motors inizierà presto a offrire una versione elettrica del camion Chevrolet Silverado.

Ford ha iniziato la produzione del Lightning nella primavera del 2022 e ha aumentato il prezzo più volte di $ 20.000 complessivi, citando l’aumento dei costi delle materie prime per le sue batterie. A quel tempo, la domanda superava la produzione di Ford e alcuni concessionari facevano pagare migliaia di dollari in più rispetto al prezzo al dettaglio suggerito dall’azienda.