L’Unione Europea cerca di prendere le distanze dalla Cina e dalla Russia e rinnovare i legami con l’America Latina ei Caraibi

BRUXELLES, 17 luglio (Reuters) – Più di 50 leader di Unione Europea, America Latina e Caraibi terranno il loro primo vertice lunedì, aggiungendo slancio alla spinta dell’UE per nuovi alleati politici ed economici stimolata dalla guerra in Ucraina . I sospetti della Cina.

Al vertice di due giorni UE-CELAC (Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici) a Bruxelles, si prevede che entrambe le parti siano desiderose di costruire partenariati economici, ma le delicate discussioni sull’invasione russa dell’Ucraina e sul ruolo dell’Europa nella tratta degli schiavi complicheranno importa. Discorsi.

Indipendentemente dal risultato, i funzionari hanno affermato che l’incontro ha segnato un passo verso legami più forti.

Il sottosegretario argentino per gli affari latinoamericani e caraibici, Gustavo Martínez Bandiani, ha detto a un piccolo gruppo di giornalisti a Bruxelles che l’incontro è stato il tema più importante: “Dopo otto anni, possiamo riconnetterci”.

L’UE ha affermato di volere una dichiarazione congiunta che condanni la Russia, ma sa che sarà difficile da raggiungere. La maggior parte dei paesi CELAC erano a febbraio alle Nazioni Unite. Pur sostenendo la risoluzione, che chiedeva l’immediato ritiro delle truppe russe, il Nicaragua ha votato contro e Bolivia, Cuba ed El Salvador si sono astenuti.

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva si è dichiarato neutrale e potenziale mediatore di pace.

L’UE si è tagliata fuori dalla Russia, che era il più grande fornitore di gas del blocco fino allo scoppio della guerra in Ucraina nel febbraio dello scorso anno.

Vuole ridurre la sua dipendenza dalla Cina, costruire alleanze con “partner fidati” e aprire più mercati al commercio, garantire minerali fondamentali per i veicoli elettrici e una transizione più ampia verso un’economia a basse emissioni di carbonio, una catena di approvvigionamento dominata dalla Cina.

L’UE ha riconosciuto di aver talvolta trascurato i suoi partner latinoamericani poiché il ruolo della Cina nella regione è aumentato, ma regolari vertici UE-CELAC potrebbero fornire un contrappeso a Pechino.

Tutti i 60 leader sono stati invitati ai colloqui di Bruxelles, ma i presidenti di El Salvador, Messico, Perù e Venezuela sono tra quelli che non dovrebbero viaggiare.

Sebbene l’UE sia entusiasta degli investimenti, i partner CELAC in genere preferiscono i vantaggi economici della lavorazione e della produzione di batterie al litio o veicoli elettrici, piuttosto che i piccoli ritorni derivanti dalla spedizione di minerali da trattare altrove.

L’Unione Europea sta spingendo per un accordo commerciale con il Cile, il più grande produttore mondiale di rame e il secondo produttore di litio, e i funzionari hanno detto che potrebbe entrare in vigore il prossimo anno.

Sta cercando di aprire accordi commerciali con il Messico nel 2018 e con il blocco Mercosur di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay nel 2019, anche se i funzionari hanno minimizzato le aspettative di eventuali scoperte durante il vertice.

L’UE e l’Argentina firmeranno un memorandum d’intesa sulla cooperazione energetica prima dell’inizio del vertice.

L’UE può anche offrire piani per investire 10 miliardi di euro ($ 11,2 miliardi) in progetti infrastrutturali CELAC come parte della sua iniziativa Global Gateway ($ 1 = 0,8907 euro).

Relazione di Philip Blenkinsop; Montaggio di Barbara Lewis

