Madonna è stata ricoverata in ospedale con un’infezione batterica e ha rinviato il tour

Il cantante Guy Osiary rimane sotto controllo medico disse su Instagram, ma dovrebbe riprendersi completamente. “Presto condivideremo maggiori dettagli con voi, inclusa la nuova data di inizio e le esibizioni riprogrammate per il tour”, ha affermato.

Madonna ha trascorso diversi giorni in terapia intensiva dopo aver contratto una grave infezione batterica sabato. Il suo manager ha dichiarato in una dichiarazione che sta rinviando il suo tour mondiale, che doveva iniziare il mese prossimo.

I rappresentanti di Madonna, incluso Oseary, non hanno potuto commentare immediatamente la gravità delle sue condizioni o se fosse sveglia e reattiva.

Il suo tour celebrativo, annunciato in a video A gennaio, hanno recitato Amy Schumer, Jack Black e Lil Wayne A cominciare da Vancouver Il 15 luglio i concerti dovrebbero estendersi fino al prossimo anno. IL Il tour è stato organizzato per includere fermate a Seattle, New York, DC, Città del Messico e Londra.