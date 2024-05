La società di revisione recentemente assunta da Trump Media è stata arrestata dalla SEC per “frode massiccia”

SAN FRANCISCO (AP) – La Securities and Exchange Commission ha accusato una società di revisione assunta da Trump Media and Technology Group 37 giorni fa di “frode massiccia”, anche se non per alcun lavoro svolto per la società di media dell’ex presidente Donald Trump.

La SEC ha accusato la società di contabilità BF Borgers e il suo proprietario, Benjamin F. Borgers, di “fallimenti intenzionali e sistematici” in oltre 1.500 audit. Le accuse includono il mancato rispetto delle norme contabili, la fabbricazione di documenti per coprire le proprie carenze e la falsa affermazione nei rapporti di audit che il proprio lavoro soddisfaceva gli standard di audit.

Per risolvere le accuse della SEC, BF Borgers ha accettato di pagare una multa di 12 milioni di dollari, e il suo proprietario ha accettato di pagare una multa di 2 milioni di dollari, secondo la SEC. Benjamin Borgers non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento.

BF Borgers e Benjamin Borgers hanno inoltre concordato sospensioni permanenti, con effetto immediato, che impediscono loro di gestire questioni relative alla SEC come contabili.

Trump Media ha assunto BF Borgers come revisore dei conti il ​​28 marzo La presentazione del rapporto annuale più recente della società. La società ha rivelato all’epoca che BF Borgers ha gestito i propri audit prima che la società diventasse pubblica attraverso una fusione. Una società di comodo ricca di liquidità chiamata Digital World Acquisition Corp.

La società ha precedentemente cambiato almeno due revisori dei conti: uno che si è dimesso dall’account nel luglio 2023 e un altro che è stato licenziato dal consiglio di amministrazione a marzo proprio quando BF Borgers è stato riassunto.

In una dichiarazione, Trump Media ha affermato che “non vede l’ora di lavorare con nuovi partner di audit per conformarsi all’ordine della SEC di oggi”.

La SEC ha scoperto che le scorciatoie di BF Borgers includevano la copia dei documenti di audit dell’anno precedente, la modifica delle date rilevanti e la loro presentazione come documenti attuali. Oltre a documentare falsamente un lavoro che non è mai stato effettivamente svolto, i documenti falsi descrivevano riunioni di pianificazione dettagliate con i clienti e “travisavano” il fatto che sia Benjamin Borgers che un altro revisore avevano approvato il lavoro di audit.

“Ben Borgers e la sua società di revisione BF Borgers sono responsabili del più grande fallimento totale da parte dei guardiani dei nostri mercati finanziari”, ha affermato Gurbir Grewal, direttore della Division of Enforcement della SEC. “Grazie al duro lavoro del personale della SEC, Borgers e il suo falso impianto di audit sono stati definitivamente chiusi.”