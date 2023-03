Partite, risultati, palinsesto e canali TV per il giorno 4 del torneo maschile NCAA

Gli Sweet 16 saranno completati domenica al termine dei sedicesimi di finale del torneo maschile NCAA.

Il programma di domenica è di nuovo carico ma offre molti intrighi. Nella finestra serale n. 16 con Fairleigh Dickinson, testa di serie n. 1 nel primo round del torneo maschile NCAA venerdì sera. 1 ha fatto la storia consegnando la seconda sconfitta dell’asso.

Ecco la tua guida completa alla visione dell’azione di domenica. Oriente in ogni momento.

12:10 – N. 3 Saverio Contro il n. 11 Pittsburgh | CBS

14:40 – N. 3 Stato del Kansas Contro il n. 6 Kentucky | CBS

17:15 – N. 2 Mercato Contro il n. 7 Stato del Michigan | CBS

18:10 – N. 4 Yukon N. 5 contro Santa Maria | TNT

19:10 – Numero 3 Baylor Contro il n. 6 Creighton | TBS

19:45 – N. 9 Florida Atlantico contro n. 16 FDU | truTV

20:40 – Numero 4 Indiana N. 5 contro Miami (Fl.) | TNT

21:40 – Numero 3 Gonzaga Contro il n. 6 TCU | TBS

Devi vedere: Senti, non stiamo dicendo che questo gioco non abbia un potenziale spoiler, ma per la seconda volta nella storia un seme n. 1 nel torneo maschile NCAA si è classificato al 16 ° posto e avresti dovuto seguirlo. Dopo aver eliminato la Purdue in classifica venerdì, Fairleigh Dickinson continua la sua serie di follie contro la numero 9 della Florida Atlantic. I Gufi si sono ritirati in modo controverso al numero 8 di Memphis al primo turno, ma i campioni C-USA non erano qui per commettere errori. Ora sono 32-3 in stagione e vantano una classifica di 13 NET. Fairleigh Dickinson è indietro di 14,5 punti.