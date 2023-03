È il momento critico per i colloqui del Credit Suisse mentre UPS cerca garanzie svizzere

I colloqui per salvare il Credit Suisse sono iniziati domenica, con UBS che chiede 6 miliardi di dollari al governo svizzero per coprire i costi se acquista il suo rivale in difficoltà, ha detto una persona che ha familiarità con i colloqui.

I funzionari si stanno adoperando per risolvere una crisi di fiducia presso la banca Credit Suisse di 167 anni, che è stata colta in subbuglio innescata dal crollo delle banche statunitensi Silicon Valley Bank e Signature Bank la scorsa settimana.

Sebbene le autorità di regolamentazione vogliano una risoluzione prima della riapertura dei mercati lunedì, una fonte ha avvertito che i negoziati devono affrontare ostacoli significativi e una fusione delle due banche potrebbe comportare fino a 10.000 tagli di posti di lavoro.

Le garanzie che UPS sta cercando copriranno il costo della chiusura di parti del Credit Suisse e le eventuali spese legali, hanno detto a Reuters due delle persone.

Credit Suisse, UBS e il governo svizzero hanno rifiutato di commentare.

Un frenetico fine settimana di negoziati segue una settimana brutale per i titoli bancari in Europa e negli Stati Uniti come sforzi per rilanciare il settore. L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è mossa per congelare i depositi dei consumatori, mentre la banca centrale svizzera ha prestato miliardi al Credit Suisse per sostenere il suo traballante bilancio.

UBS era sotto pressione da parte delle autorità svizzere per rilevare il suo rivale locale per tenere sotto controllo la crisi, hanno detto due persone che hanno familiarità con la questione. Il piano vedrà il Credit Suisse cedere le sue attività in Svizzera.