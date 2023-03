Michael Jordan chiede a Viola Davis di recitare in “Air” – Variety

Ben Affleck dice che non avrebbe fatto “Air” senza la benedizione di Michael Jordan, ma quella benedizione è arrivata con una richiesta importante. il suo nome? Viola Davis.

Il film diretto da Affleck è interpretato da Matt Damon nei panni di Sonny Vaccaro, un dipendente Nike che convince Jordan a firmare un contratto che gli consente di creare la linea di scarpe Air Jordan.

Quando Southwest ha presentato “Air” alla sua prima mondiale South by Southwest, Affleck ha detto: “Ho avuto la possibilità di sedermi con Michael Jordan perché gli ho chiesto: ‘Cosa è importante per te?’ Non avrei fatto questo film senza chiederglielo, c’erano alcune cose importanti per lui che erano interessanti e significative.

“Avere Howard White nel film è stato uno di questi”, ha detto Affleck del vicepresidente di Jordan Brand. “Quando Affleck ha sentito parlare di White, ha capito che c’era un’opportunità per scritturare Chris Tucker, e voleva lavorare con lui per molto tempo. .

“Ho ricevuto la sceneggiatura e poi ho avuto la possibilità di parlare di nuovo con Michael. Michael Jordan, per quelli di voi che non lo sanno, è una delle persone più intimidatorie e impressionanti che abbiate mai incontrato nella vostra vita”. ha detto Affleck. Ho visto questo look per la prima volta. Era uno sguardo di rispetto, soggezione, amore, gratitudine e innocenza. Niente di tutto questo sarebbe successo senza mia madre”. madre?’ Ha detto: ‘Beh, deve essere Viola Davis.

“È come, ‘Posso giocare a basket nel tuo campo?’ “Sì, se troviamo Michael Jordan.” “Viola Davis è la migliore attrice che abbia mai visto”, ha continuato Affleck, “è un affare difficile. È difficile sapere se ci sei riuscito. È difficile sapere se hai realizzato qualcosa. Ma onesto con Dio, se Un giorno sono un regista e Viola Davis è in un film, è davvero qualcosa. “Ho sempre pensato che sarebbe successo. Significava il mondo per me. Lo fa.”