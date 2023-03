‘Shazam 2’ ha incassato 11,7 milioni di dollari il giorno dell’apertura – Variety

©Warner Bros/Per gentile concessione di Everett C

“Shazam! Fury of the Gods” tuona all’apertura n. 1 al botteghino, anche se l’adattamento DC Comics dovrebbe volare meno del suo predecessore.

“Fury of the Gods” ha incassato 11,7 milioni di dollari nelle vendite dei biglietti del primo giorno, inclusi 3,4 milioni di dollari nelle anteprime di giovedì. È quasi la metà dei $ 20,3 milioni guadagnati nel suo primo giorno di rilascio nel 2019, con $ 53 milioni. “Fury of the Gods” ha un budget di produzione di $ 125 milioni, $ 25 milioni in più rispetto al suo predecessore.

In uscita in 4.071 sale, il sequel del supereroe farà fatica a raggiungere un debutto da 30 milioni di dollari. Con i DC Studios sotto la nuova guida di Peter Safran e James Gunn, “Shazam! 2” rappresenta in qualche modo una reliquia di un regno passato nel banner dei fumetti. Un film come “The Flash” precede il mandato di Safran e Gunn, una coppia di amministratori delegati che hanno spesso espresso la loro fiducia nella qualità di un prossimo film di Ezra Miller. “Shazam!” Il sequel è stato piuttosto tranquillo.

Le risposte sono anche un passo indietro rispetto alle recensioni entusiastiche che hanno incontrato l’originale. “Fury of the Gods” detiene attualmente un punteggio di approvazione del 26% dai migliori critici sul sito web di aggregazione di recensioni Rotten Tomatoes. Il film ha ricevuto una valutazione “B +” dalla società di ricerca CinemaScore, indicando l’accettazione generale tra gli acquirenti di biglietti del primo turno, ma questo è stato anche un calo significativo rispetto al voto “A” del primo film.

Con Zachary Levi, “Shazam! “Fury of the Gods” vede Billy Batson (Asher Angel) e i suoi fratelli adottivi usare i loro poteri di trasformazione contro le Figlie di Atlas, che minacciano di distruggere il mondo.Rachel Zeckler, Adam Brody, Lucy Liu e Helen Mirren completano il cast del film David F. Sandberg dirige Ritorna

“Scream VI” è scivolato al secondo posto nella sua seconda uscita, mostrando un calo del 60% rispetto al suo impressionante debutto da $ 44 milioni. Lo slasher “Requel” di Paramount e Spyglass Media ha guadagnato $ 18 milioni questo fine settimana, spingendo il suo totale nazionale a $ 76,5 milioni. “Scream VI” supera il suo predecessore, 2022, che ha concluso la sua corsa nelle sale con 81 milioni di dollari in Nord America.

“Creed III” di Metro-Goldwyn-Mayer è diretto verso il bronzo, con $ 15,8 milioni nella sua terza settimana di uscita. Michele B. Il dramma sulla boxe di Jordan si è comportato molto bene dal suo debutto da 58 milioni di dollari, passando ai sequel di “Rocky” e “Creed”. Il lordo interno supererà i 125 milioni di dollari fino a domenica.

“65” della Columbia Pictures è quarto, con una previsione di 5,5 milioni di dollari nel suo secondo fine settimana di uscita. Il thriller fantascientifico di Sony, che vede Adam Driver protagonista nei panni di un astronauta bloccato su una Terra preistorica, ha un totale interno di meno di $ 22 milioni dopo il fine settimana.

“Ant-Man and the Wasp: Quantummania” della Marvel ha completato la top five venerdì con 1,1 milioni di dollari. Giunto al suo quinto fine settimana di uscita, l’uscita Disney ha superato la soglia dei 200 milioni di dollari al botteghino nazionale. Resta da vedere se il film può eguagliare i 216 milioni di dollari realizzati dal suo predecessore nel 2018 in Nord America.

Nel frattempo, “Everything Everywhere All At Ones” ha esteso il suo 52esimo fine settimana di uscita come miglior film vinto agli Academy Awards di domenica scorsa. Ora in programmazione in 1.633 sale, la commedia A24 ha aggiunto 1,1 milioni di dollari nei tre giorni, portando il suo totale domestico a 75,4 milioni di dollari.