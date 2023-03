Gli esperti bancari prevedono cosa accadrà dopo

Il Credit Suisse sta subendo un’importante revisione strategica volta a ripristinare la stabilità e la redditività dopo perdite e scandali, ma i mercati e gli azionisti non sono ancora convinti.

Venerdì, il Financial Times ha riferito che UBS era in trattativa per acquisire in tutto o in parte il Credit Suisse, citando diverse persone coinvolte nelle discussioni.

Il CEO di Ethos, che rappresenta gli azionisti che possiedono più del 3% delle azioni del Credit Suisse, ha dichiarato alla CNBC che “vuole ancora avere uno spin-off e una quotazione indipendente del braccio svizzero di CS”.

La gente cammina verso la sede centrale di Credit Suisse a New York il 15 marzo 2023 a New York City. Spencer Platt | Belle foto

Il Credit Suisse potrebbe aver ricevuto un’ancora di salvezza per la liquidità dalla Banca nazionale svizzera, ma gli analisti stanno ancora valutando la prognosi del prestatore in difficoltà, soppesando l’opzione di una vendita e valutando se sia davvero “troppo grande per fallire”. La dirigenza del Credit Suisse ha avviato colloqui urgenti questo fine settimana per valutare “circostanze strategiche” per la banca, ha riferito Reuters, citando fonti. Quello viene dopo Lo ha riferito il Financial Times UBS è in trattativa per rilevare in tutto o in parte il Credit Suisse, citando diverse persone coinvolte nelle discussioni. Nessuna delle due banche era disponibile a commentare il rapporto quando contattata da CNBC. Secondo il FT, la Banca nazionale svizzera e il suo regolatore, Finma, sono alla base dei colloqui volti a rafforzare la fiducia nel settore bancario svizzero. Le azioni della banca quotate negli Stati Uniti sono aumentate di circa il 7% nelle prime ore di trading di sabato. Il Credit Suisse sta subendo un’importante revisione strategica volta a ripristinare la stabilità e la redditività dopo perdite e scandali, ma i mercati e gli azionisti non sono ancora convinti. Le azioni sono scese di nuovo venerdì registrando il peggior calo settimanale dall’inizio della pandemia di coronavirus, non riuscendo a mantenere i guadagni di giovedì, a seguito dell’annuncio della banca centrale secondo cui il Credit Suisse avrebbe preso un prestito fino a 50 miliardi di franchi svizzeri ($ 54 miliardi). Il Credit Suisse ha perso circa il 38% dei suoi depositi nel quarto trimestre del 2022 e ha rivelato nella sua relazione annuale ritardata all’inizio di questa settimana che i deflussi dovevano ancora invertirsi. Ha registrato una perdita netta per l’intero anno di 7,3 miliardi di franchi svizzeri per il 2022 e prevede un’ulteriore perdita “significativa” nel 2023, prima di tornare alla redditività il prossimo anno quando la ristrutturazione inizia a dare i suoi frutti. READ I Kansas City Chiefs affronteranno i Philadelphia Eagles nel Super Bowl LVII

È improbabile che il flusso di notizie di questa settimana faccia cambiare idea ai depositanti. Nel frattempo, i debt default swap, che assicurano gli obbligazionisti contro una società inadempiente su un prestito, sono saliti a nuovi massimi questa settimana. Secondo il tasso CDS, il rischio di insolvenza bancaria è salito a livelli di crisi, con il tasso CDS a 1 anno in aumento di quasi 33 punti percentuali al 38,4% mercoledì, dal 34,2% giovedì. UBS vende? Si parla da tempo che parte o tutto il Credit Suisse potrebbe essere acquistato dalla rivale nazionale UBS, che ha una capitalizzazione di mercato di circa 60 miliardi di dollari contro i 7 miliardi di dollari del suo connazionale in difficoltà. Kian Apohossein di JP Morgan ha descritto l’acquisizione come uno “scenario altamente probabile, soprattutto da parte di UBS”. In una nota di giovedì, ha affermato che la vendita a UBS potrebbe portare a un’IPO o uno spin-off della banca svizzera di Credit Suisse per evitare “un rischio di concentrazione più elevato e un controllo della quota di mercato nel mercato interno svizzero”; chiudere la sua banca d’affari; e mantenendo le sue divisioni di gestione patrimoniale e gestione patrimoniale. Sebbene gli eventi di questa settimana possano aver cambiato le cose, entrambe le banche rimangono contrarie all’idea di un’obbligazione obbligatoria. Vincent Kaufman, CEO di Ethos, un trust che rappresenta gli azionisti che detiene oltre il 3% delle azioni del Credit Suisse, ha dichiarato alla CNBC che “vuole ancora avere uno spin-off e una quotazione indipendente del braccio svizzero di CS”. “La fusione rappresenterebbe un rischio sistemico molto elevato per la Svizzera e creerebbe un monopolio che sarebbe pericoloso per i cittadini svizzeri”, ha aggiunto. Nel frattempo, gli strateghi di Bank of America hanno notato giovedì che le autorità svizzere potrebbero preferire una fusione tra la banca nazionale di punta del Credit Suisse e un partner regionale più piccolo, poiché qualsiasi combinazione con UBS potrebbe creare una “banca molto più grande per il paese”. È necessaria una “risoluzione ordinata”. La banca è sotto pressione per raggiungere una soluzione “ordinata” alla crisi, che si tratti di una vendita a UBS o di un’altra opzione. READ Gli scienziati hanno scoperto un nuovo centro al centro della Terra Barry Norris, CEO di Argonaut Capital, che ha una breve permanenza in Credit Suisse, ha sottolineato l’importanza di una finitura liscia. “L’intera banca è fondamentalmente in vantaggio, e in questo momento è un dibattito se quel vento in favore sia disordinato o disordinato, sebbene nulla di tutto ciò crei valore per gli azionisti”, ha detto venerdì a “Squawk Box Europe” della CNBC.

I titoli bancari europei hanno subito forti ribassi durante la recente saga del Credit Suisse, evidenziando le preoccupazioni del mercato per un effetto di contagio date le dimensioni dell’azienda di 167 anni. All’inizio della settimana, il crollo della Silicon Valley Bank, che ha chiuso la Signature Bank con sede a New York, ha scosso il settore nel più grande fallimento bancario dai tempi di Lehman Brothers. Tuttavia, in termini di dimensioni e potenziale impatto sull’economia globale, queste società impallidiscono rispetto a Credit Suisse, il cui bilancio era il doppio quando Lehman Brothers è crollato, a circa 530 miliardi di franchi svizzeri alla fine del 2022. È interconnesso a livello globale con molte filiali internazionali. “In Europa, penso che il campo di battaglia sia il Credit Suisse, ma se il Credit Suisse dovesse separare il proprio bilancio, questi problemi si estenderebbero ad altre istituzioni finanziarie in Europa e oltre il settore bancario, in particolare credo che la proprietà commerciale e il private equity, dato quello che è sta accadendo nei mercati finanziari in questo momento.”Sono vulnerabile”, ha avvertito Norris.

L’importanza di una “risoluzione ordinata” è stata ribadita da Andrew Cunningham, capo economista europeo di Capital Economics. “In quanto banca di importanza sistemica globale (o GSIB) avrà un piano di risoluzione, ma questi piani (o ‘testamenti biologici’) non sono stati testati da quando sono stati introdotti durante la crisi finanziaria globale”, ha affermato Cunningham. “L’esperienza suggerisce che se le autorità agiscono in modo deciso e i mutuatari senior sono protetti, è possibile raggiungere una rapida risoluzione senza innescare un ulteriore contagio”. Con la BNS e l’autorità di regolamentazione svizzera FINMA che sono intervenute mercoledì, ha affermato che il rischio di “mancata risoluzione” preoccuperà i mercati, anche se le autorità di regolamentazione ne saranno consapevoli fino a quando non sarà chiara una soluzione a lungo termine ai problemi della banca. READ Il bilancio delle vittime è aumentato a seguito di un nuovo terremoto al confine tra Turchia e Siria Banche centrali per fornire liquidità La più grande domanda con cui economisti e trader si stanno confrontando è se la situazione del Credit Suisse rappresenti un rischio sistemico per il sistema bancario globale. Oxford Economics, in una nota di venerdì, non ha collegato la crisi finanziaria al suo scenario sottostante perché ciò richiederebbe complessi problemi sistemici di credito o di liquidità. Al momento, il previsore vede i problemi di Credit Suisse e SVB come “una serie diversa di problemi unici”. “L’unico problema generale che possiamo ipotizzare a questo punto è che le banche – costrette a detenere grandi quantità di debito sovrano contro i loro depositi volatili – potrebbero avere perdite non realizzate su quelle obbligazioni di alta qualità man mano che i rendimenti aumentano”, ha detto l’economista capo Adam Slater. “Sappiamo che per la maggior parte delle banche, incluso il Credit Suisse, gli alti rendimenti sono stati ampiamente prevenuti. Quindi è difficile vedere un problema sistemico a meno che non sia guidato da qualche altro fattore che non conosciamo ancora”.