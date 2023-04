Le tigri prendono il comando nel 1 ° quarto, l’attacco domina il campionato nazionale NCAA; Copertura in diretta delle Final Four di Dallas

Caitlin Clark degli Iowa Hawkeyes vicino al logo di metà campo durante la semifinale delle Final Four del torneo femminile NCAA all’American Airlines Center il 31 marzo 2023 a Dallas. (Foto di Ben Solomon/NCAA tramite Getty Images)

Dopo un’epica Final Four di venerdì sera, la partita del campionato nazionale del torneo femminile NCAA è ambientata con due squadre collaudate: la n. Iowa a 2 teste di serie (31-6) contro il n. 3 LSU (33-2). Si incontrano domenica alle 15:30 su ABC per il titolo. Nessuna delle due squadre ha mai vinto un campionato nazionale e nessuno dei due programmi ha partecipato alle Final Four da un po’ di tempo. Lo storico incontro arriva sulla scia della semifinale delle Final Four più seguita di sempre, e il campionato nazionale dovrebbe avere un pubblico storico. Kaitlyn Clark dell’Iowa e Angel Reese della LSU sono le più grandi star in campo. Segui Yahoo Sports per tutti gli aggiornamenti durante il gioco.

Come guardare i campionati nazionali NCAA

CHI: NO. 2 testa di serie Iowa (31-6) contro n. 3 teste di serie LSU (33-2)

Quando: 15:30 ET domenica

Dove: American Airlines Center, Dallas

Frequenza televisiva: ABC

Personale di trasmissione: Ryan Ruocco (play-by-play), Rebecca Lobo (commento), Andrea Carter e Holly Rowe (reporter)

Cosa sapere su Iowa vs. LSU

Iowa contro nel campionato nazionale NCAA. Segui LSU