mercati asiatici UBS, Credit Suisse; Cina, Tassi primari del debito

Un’ora fa

C’è la Federal Reserve americana e altre cinque banche centrali annunciato congiuntamente Aumentare la frequenza dei loro accordi fiscali di swap in dollari USA da settimanale a giornaliera.

Le cinque banche centrali sono Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, European Central Bank e Swiss National Bank.

La frequenza delle operazioni con scadenza a 7 giorni aumenterà giornalmente su base settimanale e proseguirà dal 20 marzo fino “almeno” alla fine di aprile.

In tal modo, le autorità monetarie hanno affermato che la mossa “servirà come un importante cuscinetto di liquidità per allentare le pressioni nei mercati finanziari globali, contribuendo così a mitigare gli effetti di tali tensioni sui prestiti a famiglie e imprese”.

La mossa precede la riunione di due giorni della banca centrale questa settimana per annunciare le sue intenzioni sui tassi di interesse.

-Lim Hui Jie, Jeff Cox