I lavoratori di Amazon se ne vanno in mezzo ai licenziamenti citando preoccupazioni per il clima

Centinaia di dipendenti di Amazon hanno lasciato il lavoro mercoledì pomeriggio, chiedendo una politica di lavoro a distanza flessibile e impegni rinnovati per ridurre a zero le emissioni di carbonio. Lo sciopero è una collaborazione tra Amazon Workers for Climate Justice e un gruppo di lavoratori informali che protestano contro il ritorno forzato di Amazon in ufficio. I recenti licenziamenti dei dipendenti e il mandato – che aumenta le emissioni quando i lavoratori viaggiano – fanno sì che i dirigenti di Amazon si chiedano se stanno guidando l’azienda nella giusta direzione.

“Si tratta sicuramente di quanto sia basso il morale”, ha detto un dipendente Amazon con sede a Seattle, che ha parlato a condizione di anonimato per paura di ritorsioni. “C’è molta sfiducia nella leadership in questo momento”.

Gli organizzatori dello sciopero hanno stimato che circa 1.000 lavoratori hanno partecipato allo sciopero a Seattle e più di 2.000 lavoratori in tutto il mondo si sono impegnati a partecipare.

Amazon ha una forza lavoro aziendale di oltre 350.000 persone, 65.000 delle quali sono vicino a Seattle, e circa 300 lavoratori hanno partecipato all’evento di mercoledì.

Il portavoce di Amazon, Brad Glaser, ha affermato che la società sta lavorando per raggiungere l’obiettivo di “zero emissioni nette entro il 2040”.

“Anche se tutti vogliamo arrivarci domani, le aziende ad alta intensità energetica come la nostra hanno importanti risorse di trasporto, imballaggio e costruzione fisica che richiederanno tempo per essere realizzate”, ha affermato. “Siamo sulla buona strada per avere il 100% di energia rinnovabile entro il 2025 e continueremo a fare investimenti significativi, innovare e collaborare internamente ed esternamente per raggiungere il nostro obiettivo”. READ Le azioni Tesla scendono. Il reddito mostra che è solo un produttore di automobili.

Nel 2019, il gruppo Amazon Employees for Climate Justice ha organizzato un’azione simile, chiedendo ad Amazon di rilasciare i suoi dati sulle emissioni di carbonio. Poco dopo, Amazon si è impegnata pubblicamente per gli obiettivi di energia rinnovabile e zero emissioni nette di carbonio noti come Climate Pledge.

Ma ora, alcuni dipendenti di Amazon sembrano allontanare l’azienda da tali doveri. La scorsa settimana, la società ha rimosso silenziosamente dal suo sito Web il linguaggio che prometteva di portare metà delle sue esportazioni a zero emissioni nette di carbonio entro il 2030, ha riferito per la prima volta Reveal. La notizia, che ha fatto seguito all’annuncio dei piani di sciopero, ha suscitato l’entusiasmo dei dipendenti per la partecipazione.

I partecipanti hanno inviato messaggi ed e-mail a Slack per incoraggiare i colleghi a iscriversi allo sciopero.

“Amazon sta attivamente accelerando questa crisi sotto il nostro controllo, attraverso il nostro lavoro, e ognuno di noi ha l’opportunità e la responsabilità di fare qualcosa al riguardo”, si legge in un’e-mail dei dipendenti.

“Vogliamo avere un’altra Amazon”, si legge in un’altra e-mail di un dipendente. “Non solo la transizione lenta dei furgoni a gas alle loro versioni EV, ma una che centra davvero le decisioni aziendali sulla sostenibilità. Molto presto, sembrerà molto sciocco costruire le nostre operazioni facendo affidamento sul sistema di trasporto aereo di Prime Air senza una versione a zero emissioni di carbonio”.

Amazon ha disse La società ha eliminato l’obiettivo Zero Shipments perché è stato superato da un impegno climatico che si riferisce all’intera attività di Amazon piuttosto che alla spedizione specifica. READ Donald Trump è stato accusato. Ecco cosa sappiamo

Ma il dipendente di Seattle ha affermato che i suoi colleghi stavano usando lavagne all’interno degli ascensori dell’azienda per esprimere la loro frustrazione per la decisione di Amazon di non informare i dipendenti dell’obiettivo di zero spedizioni. Ha detto che teme che il cambiamento significhi che la società non raggiungerà il suo obiettivo per il 2040.

“Ho partecipato a molti di questi incontri in cui viene sollevata la sostenibilità e so che non è mai una vera priorità. Si tratta sempre di profitto piuttosto che di sostenibilità”, ha affermato il dipendente.

Molti dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero sono rimasti frustrati dopo che Amazon ha rifiutato una petizione scritta dai dipendenti che chiedeva loro di ritirare il loro ordine di rientro in ufficio.

“Non riesco a credere che al giorno d’oggi, un’azienda che afferma di essere un leader innovativo al suo posto lo farebbe a una delle sue risorse più preziose, i suoi dipendenti”, ha detto Pamela, un’organizzatrice di scioperi alla manifestazione di scioperi di mercoledì .