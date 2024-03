LeBron James è diventato il primo giocatore nella storia della NBA a segnare 40.000 punti in carriera

LeBron James ora ha 40.000 punti in carriera. (Catelyn Mulcahy/Getty Images)

Il campione di tutti i tempi della NBA LeBron James ha raggiunto un nuovo traguardo.

James è ora il primo giocatore nella storia della NBA a segnare 40.000 punti in carriera. L'All-Star dei Los Angeles Lakers ha ufficialmente varcato la soglia sabato sera contro i Denver Nuggets alla Crypto.com Arena.

James è entrato in partita con 39.991 punti in carriera dopo aver segnato 31 punti nella vittoria di giovedì sui Washington Wizards. Sabato ha segnato il suo primo gol con un layup in contropiede a metà del primo quarto, seguito poi da una tripla pochi istanti dopo. James ha poi aperto il secondo quarto con un layup di una coppia di giocatori dei Nuggets.

Poi, due possedimenti dopo, James ha effettuato un altro layup dopo aver guidato da Michael Porter Jr. per segnare 40.000 punti in carriera.

James ha raggiunto la soglia un anno dopo aver stabilito il record di punteggio di tutti i tempi della NBA. L'8 febbraio della scorsa stagione, James ha segnato il suo 38.388esimo punto, superando il precedente campione di punteggio Kareem Abdul-Jabbar nella colonna dei punteggi. Continua ad aumentare il suo bottino e i futuri sfidanti devono ancora raggiungere questa impresa.

“Voglio dire, non posso sedermi qui e dire di no, perché ovviamente. Nessuno lo fa,” ha detto James quando gli è stato chiesto se fosse preoccupato per i 40.000 punti giovedì sera. “E per me essere a questo punto e a questo punto della mia carriera, penso che sia piuttosto bello. È la cosa più bella che abbia mai fatto in vita mia? No. Ma significa qualcosa? Certo. Assolutamente. Perché non?”

James, 39 anni, è alla sua 20esima stagione NBA come uno dei migliori marcatori del gioco. In questa stagione ha concluso al 15° posto con 25,3 punti a partita. Dopo aver segnato una media di 20,9 punti a partita nel 2003-2004, James ha segnato almeno 25 punti in ciascuna delle successive 19 stagioni NBA. È stato il capocannoniere del campionato con 30 punti a partita nel 2007-2008 e ha superato quella media di 30 punti due volte nella sua carriera.

Due partite fa, James ha segnato 19 punti nel quarto quarto riportando i Lakers da un deficit di 21 punti nel quarto quarto alla vittoria per 116-112 sui Los Angeles Clippers. Ha guidato tutti i marcatori in quella partita con 34 punti.

Finché rimane in salute, aspettati che James continui ad aumentare i suoi numeri in questa stagione. IL I Lakers sono in lizza per un posto nei playoff come decima testa di serie nella classifica della Western Conference e continueranno ad appoggiarsi a James durante la fase allungata della stagione.

Questo post verrà aggiornato presto con ulteriori informazioni.