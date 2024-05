La USC cerca di salvare la laurea dopo le proteste e gli arresti nei campus

In aggiunta al dramma: il sito web della scuola di ingegneria non elenca due relatori di laurea precedentemente annunciati: Kevin Crawford Knight, capo scienziato presso la società di ride-hailing TT Global, e Johre Khademi, un dirigente di Microsoft. Un portavoce della scuola non ha risposto alle domande sul fatto se la signora Kademi e il signor Knight si fossero dimessi, e nessuno dei due è stato raggiunto per un commento.

La signora Tabassum, musulmana e di origine dell’Asia meridionale, è stata selezionata da un comitato universitario tra circa 100 studenti universitari con una media dei voti di 4,0. La sua scelta come relatore dell’inaugurazione ha provocato un’aspra reazione da parte di molti Gruppi filo-israeliani. CHI contrario a un sito filo-palestinese a cui si era collegato su un account di social media.

L’università ha cancellato il tradizionale discorso di commiato del campus, citando minacce di “divieto”.

La signora è cresciuta a est di Los Angeles, nella periferia della contea di San Bernardino. Anche Tapas in un comunicato si è detto “profondamente deluso” e ha messo in dubbio le motivazioni della scuola. Ora deve affrontare molestie. Accuracy in the Media, un’organizzazione nota per aver abusato degli studenti, ha pubblicato una pagina web definendo i suoi USC “principali antisemiti”.

Hossein Hashemi, professore di ingegneria, ha detto che la signora Tabasum era ampiamente rispettata dai docenti come medico appassionato. “A questo punto, vorrebbe non essere stata nemmeno scelta come valedictorian”, ha detto il Dr. Ha detto Hashemi.