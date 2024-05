È morto all’età di 61 anni Steve Albini, frontman dei Big Black e degli Shellac

Albini divenne famoso negli anni ’80 con il suo gruppo punk rock Big Black, da lui fondato insieme al chitarrista. Santiago Durango e il bassista Jeff Besati . Il gruppo era noto per i testi controversi… e scelse di utilizzare una drum machine invece di una batteria. Pubblicarono 2 album in studio prima di sciogliersi nel 1987.

Nonostante la sua avversione al termine produttore, Albini ha lavorato su diversi album di alto profilo, tra cui l’album dei Pixies del 1988 “Surfer Rosa” e l’album dei Nirvana del 1993 “In Utero”. BJ Harvey Il secondo album in studio del 1993, “Rit of Me”.

Notoriamente rifiutò il pagamento delle royalty… chiedendo nella maggior parte dei casi una tariffa fissa, spesso criticando i musicisti per soldi.

Albini divenne il frontman di un altro gruppo rock chiamato Shellac… pubblicando 5 album insieme durante il loro mandato. Gli Shellac pubblicheranno il loro sesto album la prossima settimana… il primo in oltre un decennio. Secondo quanto riferito, hanno anche in programma di portare l’album in tournée entro la fine dell’anno.