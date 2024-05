Punteggio dei playoff NBA di mercoledì, punti salienti: i Knicks continuano a diminuire; I pacer non possono capitalizzare

Dopo un finale controverso di Gara 1 lunedì, gli Indiana Pacers sono tornati al Madison Square Garden mercoledì sera per pareggiare la loro serie con i New York Knicks. Invece, i Pacers lasciano New York 2-0 dopo che i Knicks si sono allontanati in ritardo.

Ecco cosa abbiamo visto in Gara 2.

Knicks 130, Pacers 121

Continua: I Knicks sono in vantaggio per 2-0

Gioco 3: 19:00 ET venerdì a Indianapolis (ESPN).

I Knicks possono sopravvivere senza Anunoby, ma perderlo potrebbe far male

I Knicks non potevano evitare ogni infortunio.

La stessa notte in cui Jalen Brunson ha subito un infortunio al piede che gli è costato il secondo quarto ma ha dato il via ad un fantastico secondo tempo, New York ha perso il suo placcaggio difensivo OG Anunoby. Non è chiaro quando i Knicks lo riprenderanno.

Brunson si è infortunato alla gamba alla fine del primo quarto, ma è tornato in campo all’intervallo, segnando 25 punti nella seconda metà della vittoria. Anunoby non ha avuto la stessa fortuna.

Infatti lo è 🔥🔥 pic.twitter.com/4Rjs3RepJP — New York Knicks (@nyknicks) 9 maggio 2024

Ha lasciato il gioco nel terzo quarto, stringendosi la coscia sinistra mentre si dirigeva verso gli spogliatoi. I Knicks lo hanno escluso per un “dolore al tendine del ginocchio sinistro”.

New York avrebbe potuto vincere senza di lui. È stata la ridicola qualità offensiva dell’Indiana a soffocare i Pacers nel quarto quarto. Ma fino all’infortunio, Anunoby veniva dalla sua miglior partita da quando è arrivato ai Knicks quattro mesi fa: 28 punti, quattro rimbalzi e tre assist.

È la spina dorsale della difesa dei Knicks. Se lo fanno avanzare, New York è in una buona posizione per continuare a vincere. Se non lo fanno, apre un po’ di più la porta per i Pacers. -Fred Katz

I Pacers non possono capitalizzare la sfortuna dei Knicks

I giocatori di bowling veloci hanno avuto la loro possibilità.

Hanno quasi rubato Gara 1 prima di un disastroso minuto finale. In Gara 2 avevano i Knicks alle corde e si sono fatti male. New York continuava a perdere giocatori chiave e i Pacers ottenevano opportunità. Ma tornano a Indianapolis sotto 2-0 nella serie dopo una sconfitta per 130-121 in Gara 2 al Madison Square Garden.

Mercoledì non sono riusciti a eguagliare la competitività dei Knicks, il loro talento, la loro spinta incessante. New York continua a perdere i titolari – e Jalen Brunson per più di 15 minuti nel primo tempo – e non importa. I Pacers stanno perdendo le partite a New York. Tyrese Haliburton si è ripreso con una grande partita, trovando la giusta configurazione per il suo attacco e distribuendo 31 punti e nove assist. TJ McConnell è stato di nuovo una scintilla con 10 punti e 12 assist. Opie Dauphin è uscito dalla panchina per dare loro 20 punti.

non importava

I Knicks sono una squadra con lo scheletro di adamantio. Devono trovare qualcosa a casa altrimenti questa serie finirà presto. -Mike Workunov

(Foto: Elsa/Getty Images)