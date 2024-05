Principe Harry LIVE: Re Carlo snobba la festa in giardino con i parenti di Diana al Duke’s St Paul

Jenny Bond dice che la spaccatura nella famiglia reale è profonda dopo che il re era troppo occupato per vedere Harry

La commentatrice reale Jenny Bond ha detto che la profondità della spaccatura della famiglia reale è stata evidente dopo che è stato rivelato che il re Carlo era troppo occupato per vedere il principe Harry durante la sua visita in Inghilterra. Il Duca di Sussex è tornato in Inghilterra martedì (7 maggio) per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games. Un portavoce del Duca ha detto che non incontrerà il Re a causa del “programma completo di Sua Maestà”. In un’intervista con Sky News martedì sera, la signora Bond, che ha riferito sulla famiglia reale per 35 anni, ha detto di essere “sbalordita” dalla decisione. Ha detto: “Penso che parli della profondità del divario”.