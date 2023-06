Fonti affermano che i sauditi stanno pianificando nuovi tagli al petrolio come parte dell’accordo OPEC+

[1/4] Il ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, il principe Abdulaziz bin Salman Al-Saud, arriva alla riunione dell’OPEC a Vienna, in Austria, il 4 giugno 2023. REUTERS/Leonhard Foeger

L’OPEC+ raggiunge un accordo politico – 2 Fonti

L’OPEC+ vuole aggiustare i fondamentali della produzione – risorse

L’entità e la tempistica dei tagli non sono ancora chiare

VIENNA, 4 giugno (Reuters) – L’Arabia Saudita si impegnerà a nuovi tagli volontari alla produzione come parte di un più ampio accordo OPEC+ per frenare la produzione, hanno detto fonti a Reuters, mentre il gruppo deve affrontare il calo dei prezzi del petrolio e un eccesso di offerta.

Il gruppo, noto come OPEC+, ha raggiunto un accordo sulla politica di output dopo sette ore di colloqui, hanno detto le fonti.

Due fonti OPEC+ hanno affermato che il gruppo manterrà un accordo sulla produzione esistente nel 2023 e effettuerà ulteriori tagli nel 2024, con nuove basi di produzione per i membri da cui verranno effettuati i tagli.

Non è chiaro quando l’Arabia Saudita inizierà a fare tagli volontari o quanto Riyadh e OPEC+ taglieranno in totale.

L’OPEC+, un gruppo di alleati guidato dalla Russia e dall’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, pompa il 40% del greggio mondiale, il che significa che le sue decisioni politiche possono avere un enorme impatto sui prezzi del petrolio.

All’OPEC+ venerdì, fonti hanno detto a Reuters che ulteriori tagli alla produzione sarebbero fino a 1 milione di barili al giorno in aggiunta ai tagli volontari esistenti di 2 milioni di barili al giorno e 1,6 milioni di barili al giorno, una mossa a sorpresa annunciata ad aprile che è entrata in vigore a maggio. .

L’annuncio di aprile ha contribuito a far salire i prezzi del petrolio di $ 9 al barile a oltre $ 87, ma si sono rapidamente ritirati sotto la pressione delle preoccupazioni sulla crescita economica globale e sulla domanda. Venerdì il Brent, il benchmark internazionale, era a 76 dollari.

Se approvato, un nuovo taglio porterebbe il taglio totale a 4,66 milioni di barili al giorno, ovvero il 4,5% della domanda globale.

In genere, i tagli alla produzione entrano in vigore un mese dopo essere stati concordati, ma i ministri possono anche concordare di attuarli successivamente.

La scorsa settimana, il ministro dell’Energia dell’Arabia Saudita, il principe Abdulaziz, ha affermato che gli investitori che scommettono su prezzi del petrolio più bassi o in calo dovrebbero “stare attenti”, in quello che molti osservatori del mercato hanno interpretato come un avvertimento su ulteriori tagli all’offerta.

L’Occidente ha accusato l’OPEC di manipolare i prezzi del petrolio e di indebolire l’economia globale attraverso gli alti costi energetici. L’Occidente ha accusato l’OPEC di sostenere la Russia a dispetto delle sanzioni occidentali per l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca.

In risposta, gli addetti ai lavori dell’OPEC hanno affermato che la stampa di denaro occidentale nell’ultimo decennio ha spinto l’inflazione e costretto i paesi produttori di petrolio ad agire per preservare il valore delle loro principali esportazioni.

Paesi asiatici come la Cina e l’India, che acquistano gran parte delle esportazioni di petrolio della Russia, hanno rifiutato di aderire alle sanzioni occidentali contro la Russia.

Durante l’incontro di domenica, i membri più influenti dell’OPEC ei maggiori produttori del Golfo, guidati dall’Arabia Saudita, hanno cercato di convincere i paesi africani a bassa produzione come la Nigeria e l’Angola ad avere obiettivi di produzione più realistici, hanno detto le fonti.

La Nigeria e l’Angola non sono state a lungo in grado di produrre in linea con i loro obiettivi, ma hanno resistito a linee di base inferiori perché i nuovi obiettivi potrebbero costringerle a fare tagli reali.

Al contrario, gli Emirati Arabi Uniti hanno rivendicato una base più alta in linea con la sua crescente produttività, ma ciò significa che la sua quota dei tagli complessivi potrebbe diminuire.

L’OPEC ha negato l’accesso dei media al suo quartier generale ai giornalisti di Reuters e di altri organi di stampa.

Reportage di Ahmed Khader, Alex Lawler, Maha El Dahan e Julia Payne; Scritto da Dmitry Zhdanikov; Montaggio di Hugh Lawson, Emilia Sithole-Madaris e Barbara Lewis

