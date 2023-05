L’iPhone 16 Pro potrebbe essere il più grande aggiornamento che desideravamo da anni

Ora che sappiamo tutto quello che c’è da sapere sull’iPhone 15, le voci sull’iPhone 16 stanno già emergendo. E potrebbe essere una versione monumentale: abbiamo sentito che Apple sta pianificando un importante aggiornamento per i modelli Pro. Per la prima volta da anni.

Secondo Ming-Chi Guo, il display dell’iPhone 16 Pro sarà “leggermente più grande” dell’iPhone 15 Pro da 6,1 pollici, consentendo un obiettivo zoom periscopico. Un obiettivo periscopio che porta lo zoom ottico 6X e lo zoom digitale 30X dovrebbe arrivare nel 2023, ma solo su iPhone 15 Pro Max; È necessaria una dimensione della pompa per adattarla al 16 Pro. In confronto, l’attuale obiettivo zoom su iPhone 14 Pro e 14 Pro Max ha uno zoom ottico 3X e uno zoom digitale 15X.

Nota, una dichiarazione Unknownz21 su Twitter Dice che la nuova fotocamera periscopio su iPhone 15 Pro Max richiederà una modifica alla configurazione della fotocamera. Come spiega, le fotocamere ultra grandangolari e teleobiettive si sono scambiate di posizione, il che significa che la teleobiettivo è ora sul lato destro. L’iPhone 16 Pro avrà la stessa configurazione.

Un precedente rapporto del CEO di DSSC Ross Young ha affermato che l’iPhone 16 Pro e 16 Pro Max cresceranno rispettivamente fino a 6,3 pollici e 6,9 ​​pollici. Saranno i più grandi modelli Pro da quando la gamma ha debuttato con l’introduzione di iPhone 11 Pro. Apple ha aumentato le dimensioni dello schermo da 5,8 pollici e 6,5 pollici a 6,1 pollici e 6,7 pollici quando è arrivato l’iPhone 12, ma ha mantenuto le stesse dimensioni per il 13 e il 14 Pro e si dice che l’iPhone 15 Pro abbia le stesse dimensioni.

Ma con quest’ultima voce, l’iPhone 15 Pro sembra improvvisamente molto meno impressionante. Sulla base delle voci, l’iPhone 16 Pro porterà diverse funzionalità che mancavano nel telefono di quest’anno, tra cui:

Pulsanti a stato solido: Secondo quanto riferito, Apple ha rimosso i nuovi pulsanti dall’iPhone 15 Pro a causa di vincoli tecnici, ma li riporterà sul telefono il prossimo anno.

In Mostra sensori Face ID: Non sappiamo se l’intero array di fotocamere andrà ancora sotto il display, ma si dice che Apple metta almeno alcuni elementi della fotocamera TrueDepth sotto il display per ridurre le dimensioni dell’isola dinamica.

Migliore durata della batteria: Come abbiamo visto con l’Apple Watch Ultra, pochi millimetri possono fare una grande differenza nella durata della batteria. Ci aspettiamo che l’iPhone 15 Pro utilizzi lo spazio extra per aumentare la capacità della batteria e aggiungere almeno un’ora alla nostra giornata.

Quindi, se hai intenzione di acquistare iPhone 15 Pro, non affezionarti troppo ad esso. Ci sono buone probabilità che tu voglia aggiornare una volta arrivato l’iPhone 16.