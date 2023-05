In mezzo a una faida con DeSantis, la Disney incassa 1 miliardo di dollari per lo sviluppo

Il campus di Lake Nona, a circa 20 miglia da Disney World vicino all’aeroporto internazionale di Orlando, è stato vinto da Bob Chabeck, che è stato amministratore delegato della Disney dal 2020 fino al suo licenziamento lo scorso anno. Ritiratosi per riprendere i regni della Disney, Mr. Iger, tuttavia, era meno entusiasta del progetto: la società ha affermato che Mr. Prima di tuffarsi in battaglia con DeSantis. Al suo ritorno alla Disney, Mr. Iger ha iniziato a dire ai luogotenenti, ad esempio, che non aveva senso spostare Imagineering troppo lontano dagli studi cinematografici della Disney. Voleva davvero che “i team creativi stessero insieme”.

Sig. Iger, Sig. Le conclusioni di Chabeck vengono sistematicamente modificate. A febbraio, ad esempio, la Disney ha annunciato che avrebbe ristrutturato le sue operazioni interne, cosa che Mr. Fine di un quadro istituito da Chapek. A marzo, nell’ambito di una più ampia tornata di licenziamenti, Mr. Il progetto Metawares di 50 persone avviato da Chapek è stato avviato da Mr. Iger si fermò.

La Disney sta cercando di tagliare i costi di 5,5 miliardi di dollari per migliorare la redditività, ridurre i debiti e ripristinare i dividendi. Giovedì scorso, ad esempio, la Disney ha dichiarato che avrebbe chiuso un hotel di lusso non operativo a Disney World. La proprietà di 100 camere, annunciata nel 2017 e inaugurata lo scorso anno, simulava una crociera di due notti a bordo di un’astronave “Star Wars”. Le prenotazioni partono da $ 6.000 per una famiglia di quattro persone; Prezzo interesse limitato. La Disney ha speso centinaia di milioni di dollari per sviluppare e commercializzare questa offerta ad alta velocità, chiamata Galactic Starship.

Le azioni Disney hanno chiuso giovedì a circa $ 94, in calo di circa il 45% rispetto a due anni fa.

Sig. DeSantis e Disney hanno litigato per più di un anno su un distretto fiscale speciale che include Disney World. La lotta è iniziata quando l’agenzia ha criticato una legge sull’istruzione della Florida, soprannominata “Don’t Say Gay”, che limitava l’istruzione in classe sull’identità di genere e l’orientamento sessuale. DeSantis infuriato.

Da allora, i legislatori della Florida, incluso Mr. Su sollecitazione di DeSantis, hanno preso di mira la Disney, il più grande contribuente dello stato, con varie azioni ostili. A febbraio il sig. Assegnando il DeSantis, hanno posto fine alla capacità della Disney di autogestire il resort di 25.000 acri come distretto.

Si scoprì presto che il precedente consiglio di amministrazione controllato dalla Disney aveva approvato contratti di sviluppo bloccati nel piano di sviluppo del resort. Gli sforzi per invalidare quei contratti hanno portato a una serie di cause legali, tra cui il signor Disney davanti al tribunale federale. DeSantis ei suoi alleati sono stati citati in giudizio e gli incaricati del distretto fiscale del governatore hanno risposto al fuoco davanti al tribunale statale.