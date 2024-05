Un sesto e ultimo operaio edile è stato salvato dal crollo del Baltimora Key Bridge

BALTIMORA – Il sesto e ultimo corpo di un operaio edile è stato recuperato martedì dalle macerie del Key Bridge, ponendo fine a un tentativo di recupero durato settimane.

Jose Minor Lopez, 37 anni, è stato l’ultimo operaio edile confermato salvato dal crollo del ponte del 26 marzo.

López è nato in Guatemala e si è trasferito in America per una vita migliore. Il padre viveva a Dundalk con sua moglie.

Gli equipaggi avevano precedentemente recuperato i corpi di Jose Minor Lopez, Alejandro Hernandez Fuentes, Torlian Ronel Castillo Cabrera, Maynor Yasir Suazo-Sandoval, Carlos Daniel Hernandez Estrella e Miguel Angel Luna Gonzalez.

“Con il cuore pesante, la giornata di oggi segna una pietra miliare significativa nei nostri sforzi di recupero e chiude i conti con i cari dei sei lavoratori che hanno perso la vita in questo tragico evento”, ha affermato il colonnello Roland Butler, Jr., sovrintendente del Dipartimento di Medicina del Maryland. Stato. custodia

“Mentre piangiamo con le famiglie, onoriamo la memoria di Jose Minor López, Alejandro Hernández Fuentes, Torlian Roniel Castillo Cabrera, Manor Yasir Suazo-Sandoval, Carlos Daniel Hernández Estrella e Miguel Ángel Luna González.”

Il governatore del Maryland Wes Moore ha espresso le sue condoglianze alle famiglie dei sei operai edili.

“Preghiamo per Jose Minor Lopez, la sua famiglia e tutti coloro che lo amano. Speriamo che si riunirà ai suoi cari e chiediamo ancora una volta di rispettare la richiesta di privacy della famiglia durante questo momento difficile”, Moore disse. “Continuiamo a pregare per gli amici, la famiglia e i cari di Alejandro Hernández Fuentes, Dorlian Ronial Castillo Cabrera, Maynor Yasir Suazo-Sandoval, Carlos Hernández e Miguel Ángel Luna González. Ricorderemo sempre la vita di questi sei abitanti del Maryland nel nostro impegno al sostegno continuo.”



A marzo, Alex Davila di WJZ ha parlato Vedova di Minor Lopez.

“Mi sento male”, ha detto Isabelle Franco. “Dio solo sa quanto mi fa male il cuore. Forse stava cercando disperatamente di scappare.”

Franco ha detto che un collega gli ha detto che all’equipaggio era stato detto di fare le valigie per la giornata e di partire presto a causa del tempo.

“Aveva un buon cuore”, ha detto. “Era un gran lavoratore, era sempre preoccupato per la sua famiglia. È morto, ma ha sempre lottato per noi”.

Verso l’1:30 del mattino del 26 marzo, la nave portacontainer Daly colpì il ponte della strada rialzata, provocandone il crollo e gettando nel fiume Patapsco otto uomini che stavano riparando i solchi nel ponte.

Due persone sono state salvate e ora sei persone sono state salvate dal luogo del crollo.

“Ci uniamo alle loro famiglie e ai loro cari nel dolore e continuiamo a pregare per loro e per tutti coloro che sono colpiti da questa incredibile tragedia”, ha affermato l’amministratore della contea di Baltimora Johnny Olszewski. “Ringraziamo la squadra del Comando Unificato per il loro impegno eroico negli sforzi di ricerca e salvataggio e per il loro impegno costante nel garantire che ogni persona venga rimpatriata con dignità – e speriamo che questi sforzi aiutino le famiglie delle sei vittime a trovare una soluzione.”

Sforzi di comando combinati per la demolizione delle navi

Verranno utilizzati esplosivi controllati per liberare un’ampia parte del ponte sul Thali. L’Unified Command afferma che il processo fa parte di ciò che chiamano “taglio di precisione”.

“Sappiamo che per rimuovere in modo sicuro Dolly sarà necessario un taglio di precisione”, ha affermato il governatore del Maryland Wes Moore. “In questo momento, sopra il carrello ci sono ancora dalle 3.000 alle 4.000 tonnellate di acciaio.”

I funzionari sperano di rimettere a galla il Dolly entro la fine della settimana.

Gli esplosivi verranno utilizzati per rimuovere alcuni dei ponti principali sul Dolly.

Cosa dice il governatore di questa pratica…

Inoltre la MdTA parla di un ponte sostitutivo.

Prossimi passi nella ricostruzione del Key Bridge

Mentre è in corso la rimozione del molo, la Maryland Transportation Authority ha tenuto una conferenza virtuale per discutere la prossima importante fase di ricostruzione di un nuovo ponte levatoio. 1.700 persone si sono iscritte per partecipare.

L’apertura del prossimo ponte è prevista per il 2028 e si stima che costerà meno di 2 miliardi di dollari.

Lavorano in coordinamento con il governo centrale per accelerare le autorizzazioni.

