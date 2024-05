Il più ampio studio volto a esaminare il motivo per cui le donne di colore hanno maggiori probabilità di morire a causa della maggior parte dei tipi di cancro

CNN

—



Lo ha detto martedì l’American Cancer Society Cercando I partecipanti al più grande studio nazionale di questo genere miravano a risolvere il mistero del perché le donne nere soffrono di questa condizione I tassi di sopravvivenza più bassi di qualsiasi gruppo razziale o etnico negli Stati Uniti per la maggior parte dei tumori.

Grazie ai nuovi farmaci e a una migliore rilevazione, le morti per cancro negli Stati Uniti sono diminuite rispetto al picco raggiunto nel 1991, ma le donne nere hanno i tassi di mortalità più alti per la maggior parte dei tumori. Secondo la società.

Le differenze razziali sono particolarmente marcate per alcuni tipi di cancro, La ricerca mostra. Ad esempio, le donne bianche e nere hanno all’incirca la stessa incidenza di cancro al seno, ma le donne nere hanno quasi il 40% in più di probabilità di morire a causa di esso.

Le donne nere hanno anche il doppio e 2,3 volte più probabilità di morire di cancro allo stomaco rispetto alle donne bianche.

Più donne nere Storicamente dovrebbe Escluso dalla maggior parte della ricerca medica focalizzata sugli uomini bianchi.

Voices of Black Women spera di seguire per 30 anni almeno 100.000 donne nere provenienti da 20 stati e dal Distretto di Columbia. IL studio Il 90% delle donne nere americane si trova in queste aree, quindi l’attenzione è rivolta a queste aree età 25 e 55 in diretta.

Due volte all’anno, lo studio ha chiesto ai partecipanti quali fossero i fattori legati allo stile di vita, la storia medica e le esperienze di razzismo per determinare cosa potrebbe influenzare il rischio di cancro e la morte per cancro di una persona.

Per essere idonei, i partecipanti dovevano identificarsi come neri e donne, avere un’età compresa tra 25 e 55 anni e non avere una storia di cancro diverso dalle cellule basali o squamose. Cancro della pelle. Maggiori informazioni sull’iscrizione al corso sono disponibili nella community Sito web.

Come l’American Cancer Society Il team ha sviluppato lo studio, che disseHa rilevato la lunga storia di “maltrattamenti e abusi” sui corpi delle donne nere, “eppure le donne nere hanno pochi vantaggi rispetto alle loro controparti maschili e bianche”.

“È importante ascoltare e affrontare le vostre preoccupazioni sulla ricerca, trattarvi con rispetto e dimostrare umiltà culturale”, afferma l’organizzazione.

Passato Studi demografici L’American Cancer Society ha contribuito a cambiare la comprensione degli scienziati sul cancro. Ad esempio, è in gran parte grazie alla ricerca dell’American Cancer Society che gli scienziati hanno compreso il legame tra fumo e cancro ai polmoni. L’azienda spera di vedere progressi simili con questa nuova ricerca.

Ricevi la newsletter settimanale di CNN Health



“La voce delle donne nere è un passo importante verso il raggiungimento dell’equità sanitaria in una popolazione attesa da tempo”, ha affermato la dott.ssa Alba Patel, co-investigatrice principale dello studio e vicepresidente senior della scienza della popolazione presso l’American Cancer Society. UN Rapporto.

“I dati che abbiamo scoperto attraverso precedenti studi sulla popolazione sono fondamentali per ridurre il carico inaccettabilmente elevato del cancro, ma la riduzione sfortunatamente non è uguale. Centrando le voci e le esperienze delle donne nere, possiamo scavare più a fondo per scoprire le sfide uniche e barriere che contribuiscono alle disparità legate al cancro e sviluppare interventi adeguati per mitigarle”.