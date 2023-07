I sondaggi suggeriscono che i partiti di destra spagnoli potrebbero ottenere la maggioranza

BARCELLONA, SPAGNA – 23 LUGLIO: Una persona vota nell’edificio storico dell’Universitat de Barcelona il 23 luglio 2023 a Barcellona, ​​​​Spagna. Gli elettori in Spagna si recano alle urne il 23 luglio per eleggere il prossimo governo spagnolo. (Foto di Javier Mostacero Carrera#1102751#51C ED/Getty Images)

Il partito conservatore spagnolo PP [Partido Popular] Madrid è sulla buona strada per condurre i colloqui per formare un nuovo governo, mostrano gli exit poll, che suggeriscono che potrebbe essere la fine del governo socialista del primo ministro Pedro Sánchez.

I primi sondaggi pubblicati da RTVE mostravano il PP con 145-150 seggi, seguito dal Partito socialista in carica PSOE con 113-118 seggi. Per la maggioranza assoluta servono 176 seggi.

Con nessuno dei principali partiti che ottiene la maggioranza assoluta, l’attenzione è ora su chi emergerà come la terza forza politica nelle elezioni di domenica. Non è ancora chiaro se l’estrema destra Vox sia arrivata terza o quarta, con gli exit poll che la contrappongono al partito di sinistra Sumer.

Una delle maggiori domande di queste elezioni è se il PP si unirà formalmente a Vox la prima volta che l’estrema destra è tornata al potere dalla dittatura del 1975 di Francisco Franco. Gli exit poll suggeriscono che la coalizione di destra potrebbe ottenere la maggioranza.

PP e Vox hanno precedentemente unito le forze per governare in tre regioni del Paese, ma lavorare insieme a livello nazionale potrebbe essere più complicato.

I membri del partito conservatore di Alberto Feijóo hanno espresso preoccupazione per i diritti anti-LGBT e la politica anti-immigrazione di Vox. Vox è stato criticato dai politici tradizionali per essersi opposto al diritto all’aborto e per aver negato il cambiamento climatico.

Le elezioni anticipate seguono la clamorosa sconfitta del PSOE socialista nelle elezioni regionali e comunali tenutesi a maggio. In primo luogo, le elezioni generali si terranno alla fine di quest’anno.

Il voto di domenica sarà il primo dell’estate. Il caldo intenso avvertito in varie parti del Paese nelle ultime settimane potrebbe aver fatto luce sulla politica climatica in vista del voto.

Pedro Sánchez è Primo Ministro della Spagna dal 2018. È stato criticato per aver perdonato i politici che hanno sostenuto l’indipendenza regionale. Durante il suo mandato, ci sono stati problemi con la legge sul consenso sessuale “uno sì significa sì”, che ha utilizzato una scappatoia per ridurre il tempo di detenzione per molti autori di stupro.

Tuttavia, il record economico di Sánchez era forte prima del voto. L’economia spagnola ha registrato un tasso di crescita superiore al 5% nel 2022 e si espanderà di circa l’1,5% quest’anno, secondo il Fondo monetario internazionale.

L’inflazione è una delle più basse nella quarta economia europea. A giugno, la Spagna è diventata la prima economia a riportare un tasso di inflazione regionale inferiore al 2%, in calo rispetto al massimo storico del 2022, secondo il ministero dell’Economia del paese. Tuttavia, esperti politici hanno affermato che il sondaggio di domenica si è concentrato maggiormente su questioni culturali e sociali.