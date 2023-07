Biden nomina monumento nazionale per Emmett Till e sua madre

“Sono così felice per la famiglia Dill e la nostra comunità per aver lavorato instancabilmente per far riconoscere questi siti”, ha detto. “Sono molte emozioni.”

L’installazione del nuovo memoriale martedì – 82esimo compleanno di Emmett – arriva nel mezzo di un dibattito polarizzato nel paese sull’insegnamento della storia dei neri nelle scuole pubbliche. La scorsa settimana in Florida, il Board of Education dello stato è stato preso di mira dopo aver approvato nuovi standard per l’insegnamento della storia afroamericana che includevano l’insegnamento agli studenti delle scuole medie di abilità che avrebbero giovato loro durante la loro schiavitù.

Monumenti come Emmett e Mrs. Till-Mobley aiutano a raccontare la storia dell’America e contribuiscono a educare la nazione, Mr. Weem ha detto. “Se vogliamo crescere come società, dobbiamo elaborare le ferite del passato e le ferite del passato in questo paese, ed Emmett Till rappresenta alcune di quelle ferite”, ha detto.