Trump colpisce il sentiero della campagna mentre si carica nella corsa del 2024

Cnn

—



Ex Presidente Donald Trump Sabato torna in campagna elettorale per parlare a due convegni repubblicani statali in Georgia e North Carolina. La sua accusa federale Il partito sta contestando le elezioni presidenziali del 2024.

Il giorno successivo arriveranno gli arresti prestabiliti per la magistratura ha ritirato le sue accuse Trump e Asst hanno presentato il caso del governo Walt Nat Gestione impropria di documenti di sicurezza nazionale classificati.

I discorsi di Trump segneranno la sua prima apparizione pubblica dalla sua seconda impeachment in meno di tre mesi, insieme alle indagini sugli sforzi di interferenza elettorale in Georgia e sulle sue azioni che li circondano. 6 gennaio 2021Minaccia di causare ulteriori problemi legali a Washington.

Le visite daranno a Trump la possibilità di rispondere alle accuse in stile campagna mentre si impegna in battaglie tra circoli politici e legali. L’ex presidente dovrebbe comparire martedì davanti al tribunale federale di Miami, dove verranno lette le accuse contro di lui.

Finora, Trump ha inquadrato la sua causa come un tentativo politicamente motivato di porre fine alla sua candidatura alla presidenza. Ha descritto L’avvocato speciale Jack Smith Mentre adduceva la “confusione” e il caso contro di lui come una “bufala”. Il presidente Joe Biden Allo stesso modo maltrattare documenti classificati.

“Non avevo niente da nascondere, e non lo faccio ora. Nessuno ha detto che non mi è stato permesso di vedere i documenti personali che ho portato dalla Casa Bianca. Non c’è niente di sbagliato in questo”, ha detto venerdì sul suo sito di social media, Truth Sociale.

Giovedì sera Trump ha rilasciato un video di quattro minuti in cui ha ripetuto molte delle sue affermazioni passate, tra cui che il Dipartimento di Giustizia è in armi e che le indagini su di lui rappresentano “interferenze elettorali”.

“Sono un uomo innocente. Non ho fatto niente di male”, ha detto Trump nel video.

Giovedì l’accusa dell’ex presidente si è incontrata con lui nel suo club di golf di Bedminster nel New Jersey, sperando che avrebbe dato i suoi frutti politicamente. I conservatori si sono mobilitati intorno a lui.

Trump ha trascorso venerdì mattina a Bedminster Giocare a golf con il rappresentante della Florida Carlos Gimenez I suoi alleati hanno telefonato all’ex presidente per offrire supporto.

Dopo che l’atto d’accusa è stato svelato venerdì, le preoccupazioni hanno cominciato a placarsi, ha detto alla CNN una fonte che conosceva lo stato d’animo di Bedminster, mentre gli assistenti di Trump hanno iniziato a riconoscere le implicazioni legali. La sua squadra pensa ancora che Trump trarrà benefici politici, almeno a breve termine, ha detto la fonte, ma gli assistenti sono più cauti su come le accuse si svolgeranno legalmente.

Trump ha evitato a lungo la colpevolezza legale nella sua vita personale, professionale e politica. Nel corso degli anni ha risolto diverse cause civili private ed è rimasto fuori dalle controversie relative alla Trump Organization. Come presidente, lo era Addebitato due volte La punizione è stata evitata dalla Camera a guida democratica ma dal Senato.

Ma da quando ha lasciato l’incarico, le indagini penali del Dipartimento di Giustizia sul presunto accumulo di informazioni riservate da parte di Trump nel suo resort di Mar-a-Lago e i suoi sforzi per ribaltare le elezioni del 2020 hanno gettato nuvole scure sull’ex presidente. Il processo a Smith del 6 gennaio 2021 e gli sforzi per cambiare le elezioni sono ancora in corso.

A marzo, il procuratore distrettuale di Manhattan a New York Trump accusato Relativo ai pagamenti segreti all’ex star adulta. In Georgia, il procuratore distrettuale della contea di Fulton, Fannie Willis Un annuncio è atteso per agosto Ci sono accuse nella sua indagine sugli sforzi di Trump e dei suoi alleati per sovvertire le elezioni del 2020 nello stato?

Sulla scia della campagna, molti dei contendenti presidenziali repubblicani del 2024 di Trump In risposta alla notizia del suo impeachment È un altro segno che vedono il favore tra gli elettori conservatori delle primarie nel proteggere un ex presidente popolare tra la base del partito, attaccando la magistratura.

Stato della Florida Ron De Santis Giovedì ha accusato il Dipartimento di Giustizia di “aver utilizzato come arma le forze dell’ordine federali”, mentre il presidente eletto si è impegnato a “portare la responsabilità al Dipartimento di Giustizia, liberarlo dai pregiudizi politici e porre fine alle armi una volta per tutte”.

Ex vicepresidente Mike Pence Aveva invitato la magistratura a emettere un foglio di accusa contro il suo ex datore di lavoro. Dopo averlo fatto, non ha commentato il suo contenuto durante la campagna nel New Hampshire.

Nikki HaleyL’ex governatore della Carolina del Sud e ambasciatore di Trump alle Nazioni Unite in una dichiarazione di venerdì ha definito l’accusa una “svista dell’accusa”, affermando che era tempo di andare “oltre il dramma e le distrazioni senza fine”.

Il governatore del Nord Dakota Doug BurgumUn candidato che è entrato nella corsa del GOP all’inizio di questa settimana ha detto sabato che la presunta cattiva gestione di documenti classificati da parte di Trump non è qualcosa con cui gli elettori vogliono passare il loro tempo.

“Abbiamo trascorso gli ultimi due giorni in Iowa e qui nel New Hampshire parlando di economia, politica energetica, sicurezza nazionale – cose che colpiscono ogni americano ogni giorno”, ha detto Burgum a Fox News.

Ex governatore del New Jersey. Chris ChristieUn altro alleato di Trump e stretto consigliere che è emerso come critico chiave di Trump nella corsa del 2024 ha descritto i dettagli dell’accusa come “ridicoli”.

“È stato un comportamento sconsiderato”, ha detto venerdì a Jake Tapper della CNN, “e il comportamento in cui si è impegnato Donald Trump è stato completamente autoinflitto”.

“Il grosso problema per il nostro paese è, è questo il tipo di comportamento che vogliamo da qualcuno che vuole essere presidente degli Stati Uniti?” Christie ha detto.

Un altro critico di Trump, ex governatore dell’Arkansas. Asa HutchinsonHa detto che l’ex presidente dovrebbe ritirarsi dalla corsa “per il bene del Paese”.

“Questo è senza precedenti, per un ex presidente essere accusato penalmente di ostruzione alla giustizia per aver gestito male informazioni classificate. Questo sarà ovviamente un problema durante la campagna”, ha detto Hutchinson a Tapper in un’intervista separata venerdì.

“Per il bene del Paese non ha bisogno di questa distrazione. Il Paese non ha bisogno di questa distrazione.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori informazioni.