Il parlamento israeliano ha avviato un referendum sulla limitazione del potere della Corte Suprema

GERUSALEMME, 24 luglio (Reuters) – Il parlamento israeliano ha iniziato lunedì il voto finale contro le richieste del primo ministro Benjamin Netanyahu di modifiche alla magistratura, mentre i colloqui di riconciliazione sembravano vacillare per alleviare una delle peggiori crisi politiche del Paese da decenni.

Non ci sono stati commenti immediati da parte del presidente Isaac Herzog, che ha definito il blocco “un’emergenza nazionale” e sta conducendo colloqui di compromesso sui piani giudiziari del governo, che hanno scatenato proteste senza precedenti a livello nazionale.

La polizia ha usato cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti contro una campagna giudiziaria della coalizione nazionalista-religiosa di Netanyahu.

“Non è possibile raggiungere accordi con questo governo che preservino la democrazia di Israele”, ha detto il leader dell’opposizione Yair Lapid ai canali televisivi israeliani alla Knesset pochi minuti prima dell’inizio delle votazioni.

Mentre le banche e le imprese si univano alla protesta, la pressione aumentava su Netanyahu, che è stato ricoverato in ospedale lunedì mattina e dotato di un pacemaker dopo un soggiorno di due notti.

Da un lato, Netanyahu è stato esortato da Washington a scendere a compromessi con l’opposizione, mentre i suoi partner della coalizione dalla linea dura stanno ancora spingendo la legislazione per portare avanti le riforme giudiziarie.

La crisi si è estesa all’esercito, con i leader dell’opposizione che affermano che migliaia di riservisti volontari non si presenteranno in servizio se il governo continua i piani, ed ex alti funzionari hanno avvertito che la prontezza al combattimento di Israele potrebbe essere a rischio.

Tuttavia, con una buona maggioranza in parlamento, la coalizione di Netanyahu sembrava destinata a vincere un voto su un disegno di legge che limiterebbe i poteri della Corte Suprema di annullare le decisioni prese da governi e ministri.

“Stiamo andando verso una catastrofe”, ha detto Lapid ai legislatori durante il tempestoso dibattito. “Se voti per questo disegno di legge, indebolirai Israele, il popolo di Israele e le forze di difesa israeliane”.

Sarebbe il primo cambiamento scritto in legge da un pacchetto che i critici temono sia volto a frenare l’indipendenza giudiziaria, ma Netanyahu – che è sotto processo con l’accusa di corruzione che nega – insiste sulla necessità di equilibrio tra i rami del governo.

Il ministro della Giustizia Yariv Levin, che è stato la forza trainante dietro i cambiamenti, ha appoggiato il disegno di legge, che modificherebbe la legge per ribaltare le decisioni che la Corte Suprema ritiene “ingiuste”.

“Non c’è motivo di temere questo emendamento. Ci sono molte ragioni per vederlo come un passo importante verso il ripristino dell’equilibrio tra i rami del governo in un modo che rispetti la volontà degli elettori”, ha detto Levin.

La coalizione di Netanyahu è determinata a respingere ciò che descrive come un’esagerazione da parte della Corte Suprema, affermando che è diventato troppo un intervento politico.

I critici affermano che l’emendamento di lunedì è stato approvato in fretta dal parlamento e apre la porta agli abusi di potere rimuovendo uno dei pochi controlli efficaci sul potere esecutivo in un paese senza una costituzione scritta formale.

Immediatamente dopo essere entrato in carica, a gennaio il governo ha annunciato i suoi piani per le riforme giudiziarie, suscitando preoccupazione tra gli alleati all’estero che potrebbero minare la salute democratica e l’economia di Israele.

Lo shekel si è indebolito di circa l’8%.

Le due maggiori banche israeliane, Leumi ( LUMI.TA ) e Hapoalim ( POLI.TA ), hanno dichiarato lunedì che consentiranno ai lavoratori di scioperare senza perdere i salari.

Un forum di 150 delle più grandi aziende israeliane è entrato in sciopero e due dei più grandi centri commerciali israeliani, Azrieli (AZRG.TA) e Big (BIG.TA), hanno dichiarato che i negozi nei loro centri commerciali sarebbero stati chiusi.

