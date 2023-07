Inflazione nel Regno Unito e tassi di interesse elevati: come si confrontano le altre economie?

2 ore fa

L’inflazione è ancora più alta nel Regno Unito che in molti paesi ricchi, quindi i tassi di interesse rimarranno alti per molto tempo a venire.

Come sta andando il Regno Unito in altre aree del nostro benessere economico? Includi crescita, lavoro e tasse ed è un quadro misto.

Ma la cosiddetta inflazione “core”, una misura che esclude energia e cibo, è vicina al tasso più alto degli ultimi 30 anni. Ciò suggerisce che vi è ancora una forte spesa per beni non essenziali e dolcetti, poiché alcuni utilizzano i risparmi durante le pandemie o a causa di aumenti salariali.

Ma non siamo soli. I tassi dei nuovi contratti di mutuo sono aumentati negli ultimi 18 mesi in molti paesi.

Ma l’impatto è diverso. Negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei, i contratti ipotecari a tasso fisso in genere durano 25 o 30 anni. In alcuni, i titolari di mutuo possono modificare i contratti con sanzioni minime. Anche il governo francese controlla efficacemente i tassi, quindi un nuovo mutuo trentennale costa il 3,5%. Quei tassi ipotecari negli Stati Uniti sono vicini al 7%.

Ha più senso confrontare i tassi effettivi medi dei mutui per la casa esistenti e nuovi. Secondo gli ultimi calcoli pubblicati, nel Regno Unito la maggior parte ha contratti a tempo determinato di due o cinque anni, che è inferiore al 3% (anche se aumenterà man mano che verranno rinegoziati più prestiti). In Francia e Germania è inferiore al 2%.

I fattori alla base di ciò potrebbero includere la maggiore riluttanza dei consumatori britannici ad aumentare la spesa per uscire dalla pandemia, suggeriscono gli analisti. Il commercio internazionale è stato più lento a riprendersi da quello shock che in altri grandi paesi. Forse questo è il risultato dei cambiamenti negli accordi commerciali causati dalla Brexit e del calo degli investimenti.

La crescita può essere piatta, ma la spesa dei consumatori è migliore: gli alti salari e i risparmi epidemici sono tornati. In realtà è stata la zona euro a scivolare in recessione all’inizio di quest’anno.

Per essere considerati disoccupati, le persone devono essere in grado di trovare lavoro e cercare lavoro. Gli assenti sono considerati inattivi. Il Regno Unito è raramente uno dei paesi più ricchi, con centinaia di migliaia di inattivi in ​​più rispetto a prima della pandemia, e soprattutto malati di lunga durata. L’OCSE classifica il Regno Unito in fondo al G7 in termini di tassi di partecipazione alla forza lavoro (percentuale che lavora o cerca lavoro).