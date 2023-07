Da Twitter a X: Elon Musk si propone di distruggere un marchio Internet iconico

Sig. Musk è da tempo interessato al nome X. Nel 1999, ha contribuito a fondare X. com, una banca online. La società ha cambiato nome dopo essersi fusa con un’altra startup, che è diventata la società di pagamenti online PayPal.

Nel 2017 il sig. disse Musk. “Non c’è nessun piano in questo momento, ma ha molto valore sentimentale per me”, ha detto Lo ha twittato Al momento.

Tesla, Sig. La casa automobilistica elettrica di Musk ha anche un SUV chiamato Model X. Sig. Uno dei figli di Musk è X Æ A-12 Musk, spesso abbreviato “X”. Le holding create per chiudere l’acquisizione di Twitter sono state chiamate X Holdings. Sig. Musk è anche a capo di xAI, una società di intelligenza artificiale.

“Mi piace la lettera X”, ha detto Pubblicato La domenica.

Sig. Musk ha mostrato disgusto per la precedente cultura aziendale di Twitter. Ha messo in dubbio il numero di riferimenti agli uccelli nei nomi e nei prodotti del team interno dell’azienda. Ad un certo punto, ha cambiato il nome della funzione di controllo dei fatti di crowdfunding da “Birdwatch” a “Social Notes”. Recentemente ha rimosso la “w” dal nome di Twitter nella sua sede di San Francisco.

Il fondatore di Twitter ed ex amministratore delegato Jack Dorsey è tra coloro che non sono stati turbati dal cambiamento. Ha detto in un tweet lunedì, Mr. Sebbene la ridenominazione non sia “essenziale” per raggiungere la visione di Musk, c’è un argomento a favore.