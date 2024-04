Le proteste filo-palestinesi interrompono le università in tutta l’America: aggiornamenti in tempo reale

4:34 ET, 30 aprile 2024

Cos'è l'esclusione? E funziona?



Da Nicole Goodkind della CNN



Mentre le proteste filo-palestinesi continuano a diffondersi Principali università americaneIl messaggio unificante è uscito.

In molte scuole si sente lo stesso slogan: “Rivelare! Esclusione! Non ci fermeremo, non ci fermeremo! “

Cosa significa questo: Il disinvestimento prevede che un investitore o una società venda azioni di una società per evitare complicità in attività non etiche o dannose.

Questa mossa mira non solo a riallocare i fondi verso investimenti più etici, ma anche a fare una dichiarazione pubblica che possa esercitare pressioni su un’azienda o un governo affinché cambino le politiche.

I critici sostengono che, sebbene il disinvestimento possa essere un’espressione efficace di negazione e un appello al cambiamento, il suo impatto reale sul comportamento aziendale e sulle tendenze del mercato è molto debole.

I prezzi delle azioni sono stabili: La ricerca ha trovato poca correlazione tra le campagne di disinvestimento e il valore delle azioni o il comportamento aziendale, ha detto alla CNN Witold Hennis dell’Università della Pennsylvania.

Quando vendi azioni, dai voce a qualcuno a cui importa meno della questione, e stai rinunciando alla tua voce, ha detto Hennis.

L'esclusione può essere positiva, ha affermato, “ma può avere conseguenze perverse”.

I sostenitori del disinvestimento ribattono che il suo valore risiede nella sensibilizzazione e nella stigmatizzazione delle partnership con regimi o società prese di mira.

Cancellazione di interessi: Gli investimenti universitari sono più complessi oggi rispetto agli anni ’80. Molte sovvenzioni sono gestite da gestori patrimoniali e investite in fondi di private equity opachi.