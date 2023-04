Mercato azionario oggi: aggiornamenti in tempo reale

Martedì i futures azionari sono saliti al rialzo poiché il mercato è rimasto resiliente dopo l’aumento dei prezzi del petrolio.

I futures per la media industriale Dow Jones sono aumentati di 18 punti, o dello 0,1%. I futures S&P 500 e Nasdaq-100 sono saliti rispettivamente dello 0,2% e dello 0,3%.

Il Dow e l’S&P 500 sono saliti di quasi l’1% e lo 0,4% lunedì, prolungando il quarto giorno consecutivo di guadagni. Il Nasdaq, nel frattempo, è sceso dello 0,3%.

Anche di fronte a un’inflazione persistente, una crisi bancaria e tassi più elevati, i mercati si sono recentemente ripresi con un aumento delle medie importanti.

“Resistenza è una buona parola”, afferma Julian Emanuel, amministratore delegato senior di Evercore ISI. [The] Nonostante le condizioni attuali (2-3% del PIL nel 1° trimestre) siano forti e già impostate su una posizione difensiva, il contesto delle prospettive economiche continua ad essere debole poiché le azioni rimangono bloccate nell’intervallo 3800-4200″.

Questa settimana, il mercato dell’energia è diventato un’altra fonte di incertezza dopo che l’OPEC+ ha annunciato che avrebbe tagliato la produzione di petrolio di 1,16 milioni di barili al giorno. I futures West Texas Intermediate hanno registrato il più grande guadagno giornaliero in quasi un anno sulle notizie. Martedì, il greggio è salito di un altro 1%.

“L’OPEC + è ben consapevole che il suo ‘oro liquido’ ancora molto apprezzato a un certo punto inizierà a perdere il suo splendore mentre il mondo continua a spostarsi verso ‘un’energia più pulita e più verde’”, ha affermato Quincy Crosby, chief global strategist per LPL Fund.

“Fino ad allora, la gestione dei prezzi del greggio sarà utilizzata in modo più diretto e più intenso del previsto mentre le nazioni dominanti nell’OPEC+ si preparano per il futuro spendendo trilioni di dollari per ricostruire le infrastrutture e fare del greggio la loro principale fonte di reddito”. lei ha aggiunto.