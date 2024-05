Richard Dreyfuss urla al Cabot Theatre di Beverly – NBC Boston

Un teatro di Beverly, nel Massachusetts, si sta scusando per aver fatto deragliare una proiezione speciale di “Lo squalo”, un’accusa secondo cui l’attore Richard Dreyfuss si sarebbe impegnato in una tirata transfobica, misogina, omofobica e sessista.

Caboto Il teatro ha affermato che si assumerà la piena responsabilità dell’evento di sabato, “An Evening with Richard Dreyfuss + Jazz Screening”.

I visitatori affermano che i loro biglietti costano circa $ 300 ciascuno e non hanno acquistato l’esperienza che si aspettavano. Invece sono rimasti disgustati quando Dreyfus si è lanciato in un discorso di odio che denigrava le donne nel cinema, il movimento #MeToo e i diritti LGBTQ.

La situazione è peggiorata ed è diventata una corsa a tutto gas quando Dreyfus ha parlato di Barbra Streisand, realizzando quelle che The Hollywood Reporter ha descritto come “grandi idee” sulle persone transgender e criticando le linee guida sull’inclusione e la diversità degli Academy Awards.

Sarah Hawke e la sua compagna, Joanna Hoffman, hanno detto al Boston Globe di essersi allontanati quando Dreyfus ha espresso il suo disgusto per i genitori transgender.

L’esperienza ha messo a disagio il pubblico, molti dei quali hanno abbandonato l’evento, tra cui Sarah Hawke e la sua compagna Joanna Hoffman. Il Globo di Boston Che è personale.

“Sono queer, non sono binario. Per me è una cosa personale”, ha detto Hawke. “È uno di quei momenti in cui ti senti come se stessi vivendo un’esperienza fuori dal corpo. È stato terrificante.

Cabot ha rilasciato una dichiarazione, in parte, dicendo: “I commenti espressi dal signor Dreyfus non riflettono i valori di inclusione e rispetto che sosteniamo come organizzazione… Ci assumiamo la piena responsabilità di non guardare con ansia alla direzione del conversazione e il disagio che ha causato a molti avventori.”

Il teatro ha affermato di parlare alle persone della propria esperienza e di impegnarsi a imparare come eseguire la propria missione per intrattenere al meglio le persone educando e ispirando la comunità.

Dreyfus, la cui carriera è decollata dopo aver interpretato un biologo marino nel film di successo del 1975, non era esattamente uno dei preferiti dai fan tanti anni fa.

Dreyfuss ha fatto altri commenti simili negli ultimi anni, incluso l’anno scorso in un episodio di Firing Line della PBS quando ha detto che le regole della Film Academy sui contenuti “mi fanno venire voglia di vomitare”, ha riferito The Globe.

Un rappresentante di Dreyfuss non ha ancora risposto alle richieste di commento.