Rivolta alla BBC: la lite di Lineker scatena una crescente crisi all’emittente

La BBC è stata costretta a tagliare gran parte della sua copertura sportiva del sabato

Molti fornitori si rifiutano di lavorare per supportare Lineker

La serie accende un dibattito neutrale sui concetti di migrazione

LONDRA, 11 marzo (Reuters) – La BBC britannica è stata costretta a tagliare gran parte della sua sezione sportiva sabato dopo che i presentatori si sono rifiutati di mostrare solidarietà a Gary Lineker mentre una disputa sulla libertà di parola minacciava di trasformarsi in una crisi. Emittente Nazionale.

L’ex capitano del calcio inglese Linegar, il conduttore più pagato della BBC e conduttore del programma calcistico “Match of the Day”, è stato sospeso venerdì dall’emittente dopo aver criticato la politica britannica sull’immigrazione all’inizio della settimana.

Diversi programmi sportivi non sono stati trasmessi come previsto sabato dopo che diversi presentatori sono usciti, spingendo la BBC a scusarsi con i telespettatori.

“Stiamo lavorando duramente per risolvere la situazione e speriamo di farlo presto”, ha detto l’emittente in un comunicato.

La lite Lineker ha acceso il dibattito sulla neutralità della BBC e ha contrapposto il governo a una delle emittenti sportive più famose e di alto profilo del paese.

Lineker ha rifiutato di commentare ai media mentre lasciava la sua casa londinese sabato e non ha risposto alle domande dei giornalisti quando è arrivato al King Power Stadium di Leicester, dove era andato a vedere la partita del suo ex club.

La BBC si è impegnata a essere politicamente neutrale, ma ora sta affrontando le critiche del partito laburista di opposizione e dei commentatori dei media, che la accusano di aver messo a tacere Lineker in risposta alle pressioni del governo conservatore.

“La BBC non agisce in modo imparziale assecondando i parlamentari conservatori che si lamentano di Gary Lineker”, ha detto sabato il leader laburista Keir Starmer ai giornalisti durante una conferenza in Galles.

“La Germania negli anni ’30”

[1/5] Calcio Calcio – Premier League – Leicester City v Chelsea – King Power Stadium, Leicester, Britain – 11 marzo 2023 l’ex giocatore e presentatore della BBC Gary Lineker arriva in campo prima della partita REUTERS/Toby Melville

Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha annunciato una nuova legge all’inizio della settimana per impedire ai richiedenti asilo di attraversare il canale su piccole imbarcazioni.

Lineker, 62 anni, ha descritto la politica su Twitter come “una politica brutale rivolta alle persone più vulnerabili in una lingua diversa da quella usata dalla Germania negli anni ’30”.

Un portavoce di Sunak ha definito i commenti “inaccettabili”, mentre il ministro degli affari interni Suella Braverman ha definito “offensiva” la reazione di Lineker alla politica.

La BBC, che sta cercando di risolvere la controversia, ha affermato che Lineker deve dare una posizione concordata sul suo utilizzo dei social media prima di poterlo offrire di nuovo.

Ma i critici della sospensione di Lineker affermano che meritava i suoi commenti personali perché non stava dando un telegiornale.

Greg Dyke, direttore generale della BBC tra il 2000 e il 2004, ha detto sabato alla BBC Radio che la BBC ha commesso un errore non mandando in onda Lineker perché dava l’impressione che il governo potesse dire all’emittente cosa fare.

“La percezione là fuori è che Gary Lineker, un presentatore televisivo molto amato, non sia in onda dopo le pressioni del governo su una questione particolare”, ha detto.

Gli spettatori potrebbero essere allontanati dalla centenaria BBC, che riscuote un “canone” annuale di 159 sterline ($ 192) su tutte le famiglie che guardano la TV.

Sebbene l’emittente sia una presenza centrale nella vita culturale britannica, fatica a rimanere rilevante con il pubblico più giovane e deve affrontare future minacce alle sue finanze poiché alcuni legislatori conservatori vogliono eliminare il canone.

L’edizione di sabato di “Match of the Day”, che Lineker ha ospitato per più di 20 anni, doveva andare in onda all’orario regolare nonostante la sua assenza. La BBC ha detto che “si concentrerà sull’azione della partita senza presentazioni in studio o esperti”.

Reportage aggiuntivo di Sarah Young a Londra Hritika Sharma e Adi Nair a Bengaluru e Henry Nicholls a Londra e Toby Melville a Leicester Montaggio di Hugh Lawson e Helen Popper

