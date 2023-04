‘Super Mario Bros. Movie’ Barrels a 678 milioni di dollari al botteghino globale – Scadenza

universale

Aggiornamento della domenica, Aggiorna all’ultimo…: L’intero secondo fine settimana arriva con più della proiezione di sabato, Illumination/Nintendo/Universal. Film di Super Mario Bros. È scattata una valutazione $ 678 milioni Il flusso globale continua ancora oggi. Di questi, 330 milioni di dollari al botteghino internazionale fino ad oggi.

Il secondo frame all’estero è stimato a $ 94,1 milioni da 71 mercati. Ciò rappresenta un incredibile calo del 28% rispetto al debutto da record dello scorso fine settimana.

Prima, sabato: Dopo aver passato 500 milioni di dollari in tutto il mondo fino a giovedì, Illumination/Nintendo/Universal’s Film di Super Mario Bros. Ora sulla pista stimata $ 659 milioni In tutto il mondo fino a domenica. In esso, è stato valutato come rappresentante del botteghino internazionale $ 318,6 milioni.

Entro venerdì, il Fratelli Ci sono $ 268,9 milioni 71 dai mercati esteri e $ 551,9 milioni Universale. L’intero fine settimana è passato a guardare la spiaggia 82,6 milioni di dollari Un calo stimato del 37% rispetto al debutto stellare della scorsa sessione. Come riportato ieri, il film è già la più grande uscita in studio del 2023.

Inoltre, è stato il n. 2 film d’animazione, dietro solo a Illumination/Universal. Minions: L’ascesa di Gru. Lo stesso vale per gli internazionali non ancora pubblicati in Medio Oriente, Corea e Giappone.

L’adattamento diretto da Aaron Horvath/Michael Jelinek è diventato il sesto più grande titolo animato della Universal a partire da domenica; attraversa cantare ($ 634,9 milioni). Con l’azione di venerdì, ciò è stato compiuto Detestabile me ($ 543,9 milioni).

Nelle sale straniere, il film con Chris Pratt/Charlie Day/Anya Taylor-Joy/Seth Rogen/Jack Black è l’uscita numero 1 del 2023 in 25 mercati tra cui Australia, Germania, Italia, Messico, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito e Irlanda . . È il miglior titolo di animazione/famiglia in studio dal 2019 in quattro mercati: Messico, America centrale, Ecuador e Venezuela.

In Messico, SuperMario Il film n. 1 dell’anno e ora la terza animazione in studio con il maggior incasso (di nuovo, a prezzi correnti). ha superato L’ascesa del Gru E Storia del giocattolo 3. Il cume locale da venerdì a venerdì si attesta a 43,4 milioni di dollari, un calo del 46% per l’intero fine settimana rispetto al frame di apertura.

In Inghilterra e Irlanda, SuperMario È il film più grande dell’anno con 38,6 milioni di dollari da venerdì. Ieri ha incassato 3,6 milioni di dollari, il più grande secondo venerdì di sempre per un titolo animato. La seconda sessione vede un calo del 20% rispetto al debutto dello scorso fine settimana.

Germania Raggiunto $ 26,9 milioni (massimo dall’inizio dell’anno), Australia $ 16,5 milioni e, ancora una volta, la più grande uscita del 2023. MarioGiovedì è aumentato del 27% e il pescato di venerdì è stato uno dei più forti sul mercato. Francia È sceso solo del 14% per un cume di $ 16,4 milioni dall’inizio fino a venerdì.

Annuncio completo al botteghino internazionale in arrivo domani…