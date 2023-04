SpaceX Test lancia il suo razzo astronave: come guardare

Se sorgono problemi e SpaceX non può essere lanciato lunedì, continuerà a provare per tutta la settimana. Durante il sito di lancio Sembrava sfocato Domenica pomeriggio, ha detto SpaceX Il tempo è “abbastanza buono domani mattina, ma teniamo d’occhio il wind shear”.

Cos’è un’astronave?

È il razzo più alto mai costruito: 394 piedi di altezza, o quasi 90 piedi più alto della Statua della Libertà, compreso il piedistallo.

Ha il maggior numero di motori di sempre su un razzo: una sezione inferiore super pesante che spinge in orbita l’astronave superiore, con i 33 potenti motori Raptor di SpaceX attaccati alla sua base. Possono generare 16 milioni di libbre di spinta a pieno raggio, più del Saturn V che ha portato gli astronauti dell’Apollo sulla Luna.

Starship è progettato per essere completamente riutilizzabile. Il booster super pesante è un lander simile ai più piccoli razzi Falcon 9 di SpaceX e l’astronave può tornare dalla pancia spaziale nell’atmosfera come un paracadutista prima di tornare in posizione verticale per l’atterraggio.

Perché SpaceX sta costruendo Starship?

L’attuale razzo Falcon 9 di SpaceX è il razzo lanciato più frequentemente al mondo. È stato inviato nello spazio 24 volte nel 2023, l’ultima venerdì sera.