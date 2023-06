Tom Brady dice: “Non suonerò mai più”

ESPN3 minuti di lettura

Tom Brady ha ribadito giovedì che non ha intenzione di tornare alla NFL dopo il ritiro a febbraio.

“Sono abbastanza sicuro che non suonerò più, quindi ho cercato di chiarirlo, e odio continuare a dirlo perché l’ho già detto alla gente così tante volte”, ha detto Brady. ha detto a Sports Illustrated Ha risposto a una domanda sui fan e sui media portando filmati del suo ritorno in campo.

Brady, 45 anni, ha dichiarato di essere ansioso di iniziare il suo ruolo di emittente di Fox Sports nel 2024 e di “prospettiva per il futuro” con i Las Vegas Raiders, dopo aver recentemente accettato di acquistare una quota di proprietà di minoranza nel franchise. Ha anche detto che desidera trascorrere più tempo con i suoi figli.

“Trascorrere più tempo possibile con i miei figli, vederli crescere e supportare le diverse cose che stanno attraversando è un lavoro davvero importante, e li prendo tutti molto sul serio”.

Il proprietario dei Raiders Mark Davis ha annunciato la scorsa settimana che Brady aveva accettato di unirsi al team in franchising in attesa dell’autorizzazione della NFL. Come con tutti i potenziali proprietari di minoranza e maggioranza, almeno 24 attuali proprietari di squadre NFL devono approvare la partnership di Brady.

Anche Brady si è ritirato nel febbraio dello scorso anno, ma è tornato ai Tampa Bay Buccaneers per la terza stagione 41 giorni dopo. Se mai avesse deciso di giocare per i Raiders, come proprietario del franchising, il franchise avrebbe dovuto assumere un duplice ruolo.

Brady fa anche parte del gruppo di proprietà di Las Vegas Aces campione WNBA di Davis, avendo acquistato una quota a marzo.

Brady ha annunciato il suo ritiro il 1° febbraio dopo la stagione 2022 dopo 23 stagioni e sette titoli del Super Bowl. Il tre volte MVP della NFL ha vinto sei Super Bowls con i New England Patriots e uno con i Buccaneers. Ha concluso la sua carriera come capo della NFL.