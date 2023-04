Will Lewis è stato preso al secondo turno dai Titans dopo la caduta libera nel Draft NFL

Duron DavenportESPN4 minuti di lettura

I titani si scambiano per selezionare Will Lewis I Titans scambiano fino alla 33a scelta per draftare il Kentucky QB Will Lewis.

Dopo essere uscito dal primo giro del draft NFL, Will Lewis ha trovato una casa con i Tennessee Titans, che venerdì sera si sono scambiati per prendere l’ex quarterback del Kentucky al n. Scegli con 33.

Dopo non aver preso un quarterback giovedì al primo turno, i Titans hanno concordato una notte dopo di scambiare con gli Arizona Cardinals una scelta del secondo round (n. 41 in totale) e una scelta del terzo round (n. 72) nel draft di quest’anno e una terza scelta nel 2024. Giocatore.

“La scorsa notte è stata dura”, ha detto Lewis. “Sapevo che quello che mi sarebbe successo sarebbe successo. È una di quelle cose in cui pensi di gestirti e ricomporti, ma poi le acque iniziano a scorrere e le emozioni si alzano”.

I Titans hanno anche ricevuto una scelta per il terzo round (n. 81) dai Cardinals per far atterrare Lewis, che era ampiamente previsto come scelta per il primo round giovedì, ma era in vantaggio per il secondo round venerdì.

Lewis, che ha lasciato Kansas City, Missouri per tornare a casa venerdì, si è detto “entusiasta” di ricevere la chiamata dai Titans, che lo hanno ospitato per una visita pre-draft.

“Ho finito dove dovevo essere e non vedo l’ora di gareggiare e iniziare”, ha detto.

Lewis è diventato il quarto quarterback selezionato nel draft di quest’anno e si unisce a CJ Stroud di Houston (n. 2 assoluto) e Anthony Richardson di Indianapolis (n. 4) come rookie signal callers nell’AFC South.

“Sono i miei ragazzi”, ha detto Lewis. “Sono davvero felice di vederli andare dove sono andati. Finché non mi interpretano, auguro loro il meglio. [It’s] È decisamente bello avere tanti giovani quarterback in quella divisione”.

Lewis ha completato il 65,4% dei suoi passaggi per 2.406 yard, 19 touchdown e 10 intercettazioni al Kentucky la scorsa stagione. Il due volte capitano ha concluso la sua carriera con un record di 17-7 da titolare, eguagliando Terry Wilson per il secondo maggior numero di vittorie di un quarterback del Kentucky dal 1993.

Con il veterano Ryan Tannehill che dovrebbe essere il titolare dei Titans in questa stagione, Lewis avrà la possibilità di trascorrere l’anno in un ruolo di passaggio. All’età di 35 anni, il contratto di Tannehill ha due anni di annullamento dopo la stagione 2023 per un totale di $ 9,2 milioni.

Salvo eventuali battute d’arresto, Levis assumerà il ruolo di titolare nel 2024 se i Titans rinunciano ai restanti due anni del contratto di Tannehill. Nel frattempo, Lewis competerà con la scelta del terzo round del Tennessee del 2022 Malik Willis come backup di Tannehill sotto il nuovo coordinatore offensivo Tim Kelly.

“Voglio imparare da loro”, ha detto Lewis di Tannehill e Willis. “Hanno già molta esperienza e possono insegnarmi molto. Voglio essere un grande compagno di squadra per loro. … Voglio assicurarmi di fare il possibile per aiutare la squadra a vincere”.

Lewis ha detto che il suo dito del piede sta bene dopo un “dolore al piede” nella seconda metà della scorsa stagione. L’ultima partita del Kentucky è stata una sconfitta per 21-0 contro l’Iowa al Music City Bowl.

“Sento che le mie gambe sono uno dei punti di forza del mio gioco”, ha detto Lewis. “In caso contrario, fa schifo. Ma dico che è la natura di questo gioco.”

Lewis ha detto di essersi fatto controllare l’alluce da alcuni dei migliori podologi del paese e ha detto che il suo piede è stato al 100% dall’inizio di febbraio.

Giovedì sera i Titans hanno preso il placcaggio offensivo nordoccidentale Peter Skoronski con la scelta n. Iniziando il draft con una scelta a 11, hanno continuato a ricostruire la loro linea offensiva.

Questa è la seconda bozza consecutiva in cui i Titans hanno scambiato e hanno arruolato un quarterback. L’ex direttore generale John Robinson, che è stato licenziato a dicembre, ha preso Willis l’anno scorso dal Liberty al numero 86.

Willis ha iniziato tre delle otto partite in cui ha giocato e ha tirato per 276 yard con tre intercettazioni e nessun touchdown prima di essere messo in panchina per Joshua Dobbs, che è stato ingaggiato il 21 dicembre per guidare il Tennessee nei playoff.

Tannehill è passato per 2.536 yard con 13 touchdown e sei intercettazioni la scorsa stagione.

In questo rapporto sono state utilizzate informazioni dell’Associated Press.