6 ° agente di polizia di Memphis sospeso per la morte di Dyer Nichols

MEMPHIS – Il dipartimento di polizia di Memphis ha confermato lunedì che un sesto agente è stato licenziato in relazione all’incidente. Morte del tintore Nicholas.

All’inizio di questo mese, cinque agenti sono stati licenziati dal dipartimento dopo essere stati messi in congedo È stato accusato la scorsa settimana di omicidio di secondo grado Sig. In connessione con la morte di Nichols. Un sesto ufficiale, Preston Hemphill, è stato posto in congedo amministrativo; Non è chiaro esattamente quale ruolo abbia svolto nell’incontro.

Lo stesso giorno in cui altri funzionari sono stati sospesi, il sig. Un portavoce del dipartimento ha confermato lunedì che Hemphill era stato messo in congedo.

gen. 7 Quella notte, gli agenti di polizia arrestarono il sig. Dopo aver preso a calci Nichols in testa, spruzzatogli spray al peperoncino e trascinato via, lo hanno picchiato ripetutamente con i manganelli. Non ha mostrato segni di reazione Nei video dell’incidente rilasciati venerdì. Sig. Nichols, un uomo di colore di 29 anni, è morto in ospedale tre giorni dopo l’incontro.