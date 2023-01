Gli alleati occidentali differiscono sui jet per l’Ucraina, la Russia rivendica guadagni

Biden dice “no” quando gli viene chiesto degli F-16 per l’Ucraina

Zelensky: Mosca cerca “grande vendetta”

Il dirigente russo ha preso piede in Wuhleder

Kiev può riconquistare terreno quando arrivano le armi occidentali – squadra

KIEV, 31 gennaio (Reuters) – Il ministro della Difesa ucraino dovrebbe incontrare il presidente Emmanuel Macron a Parigi martedì dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha escluso di fornire F-I, nel mezzo dei colloqui tra gli alleati di Kiev sulla fornitura di aerei da combattimento per la guerra contro la Russia. 16 anni.

L’Ucraina ha in programma di spingere per caccia occidentali di quarta generazione come gli F-16 dopo essersi assicurata la fornitura di carri armati chiave la scorsa settimana, ha detto venerdì un consigliere del ministro della Difesa Oleksiy Reznikov.

Lunedì, alla domanda alla Casa Bianca se gli Stati Uniti avrebbero fornito gli F-16, Biden ha detto ai giornalisti: “No”.

Ma Francia e Polonia sembrano pronte ad accettare tale richiesta dall’Ucraina, con Macron che lunedì ha detto ai giornalisti all’Aia che “per definizione, nulla è escluso” quando si tratta di aiuti militari.

Nelle osservazioni trasmesse dalla televisione francese prima che Biden parlasse a Washington, Macron ha sottolineato che qualsiasi mossa del genere dipenderà da una serie di fattori, tra cui la necessità di evitare l’escalation e la garanzia che l’aereo “non tocchi il suolo russo”. Martedì Reznikov incontrerà anche il suo omologo francese Sébastien Lecornu a Parigi, ha detto.

Lunedì in Polonia, il primo ministro Mateusz Morawiecki non ha escluso di fornire F-16 alla vicina Ucraina, rispondendo alla domanda di un giornalista prima che Biden parlasse.

Nei commenti pubblicati sul suo sito web, Morawiecki ha affermato che tale scambio avverrà “in pieno coordinamento” con i paesi della NATO.

Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente ucraino, ha notato “segnali positivi” dalla Polonia e ha affermato che la Francia “non esclude” una simile mossa in post separati sul suo canale Telegram.

I commenti di Biden sono arrivati ​​poco dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia ha iniziato a reagire contro la resistenza dell’Ucraina all’aggressione con attacchi implacabili a est.

Zelenskiy ha avvertito per settimane che Mosca intende intensificare la sua offensiva dopo quasi due mesi di stallo virtuale su una linea del fronte che si estende a sud e ad est.

L’Ucraina ha ottenuto un grande impulso la scorsa settimana quando la Germania e gli Stati Uniti hanno annunciato l’intenzione di fornire carri armati pesanti, ponendo fine a settimane di stallo diplomatico sulla questione.

Mentre non vi era alcun segno di una nuova offensiva russa più ampia, Denis Bushilin, l’amministratore delle aree controllate dalla Russia nella provincia orientale di Donetsk in Ucraina, ha detto che le truppe russe avevano preso piede nella città mineraria di Vuhlader, le cui rovine sono state un Roccaforte ucraina dall’inizio della guerra.

“Guerra per ogni metro”

Bushilin ha detto che le forze ucraine stanno continuando a inviare rinforzi in tre città a nord-sud-ovest di Donetsk: Bagmut, Marinka e Vuhledar. L’agenzia di stampa statale russa TASS lo ha citato dicendo che le forze russe stavano avanzando lì, ma “non chiaramente, il che significa che qui c’è una battaglia per ogni metro”.

Secondo l’analista militare ucraino Ole Zhdano, l’Ucraina controlla ancora Maryinka e Vuhledar, dove lunedì gli attacchi russi sono stati limitati.

Yan Gagin, un consigliere di Bushilin, ha detto che i combattenti di Wagner, una forza mercenaria russa, avevano preso il controllo di parte di una strada di rifornimento che porta a Bagmut, una città su cui Mosca si era concentrata per mesi.

Il giorno prima, il leader di Wagner ha detto che i suoi combattenti avevano messo al sicuro Blahotadne, un villaggio a nord di Bagmut.

Cave ha affermato di aver escluso attacchi a Blahotadne e Wuhleder e che Reuters non ha potuto verificare in modo indipendente le circostanze. Ma i luoghi dei combattimenti segnalati mostrano chiari, anche se graduali, guadagni russi.

Il servizio civile ucraino ha affermato che le forze russe hanno bombardato più di 40 insediamenti nella regione centrale di Zaporizhia e nella regione meridionale di Kherson. Gli obiettivi includevano la città di Kherson, dove ci furono vittime.

Il giorno in cui Zelensky ha incontrato il primo ministro danese nella città nord-orientale di Mykolaiv, i russi hanno lanciato quattro attacchi missilistici su Osagiv nel sud di Mykolaiv, hanno detto i militari.

Ritardi occidentali

La maggior parte delle centinaia di carri armati moderni e veicoli corazzati promessi all’Ucraina dai paesi occidentali nelle ultime settimane mancano mesi alla consegna.

Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha dichiarato che i 14 carri armati Challenger forniti dai britannici sarebbero stati in prima linea in aprile o maggio, senza fornire un calendario preciso.

Zelenskiy sta esortando l’Occidente a consegnare rapidamente le armi promesse per continuare l’offensiva in Ucraina.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che i fornitori di armi occidentali sono “sempre più direttamente coinvolti nel conflitto con i paesi della NATO, ma ciò non ha la capacità di cambiare il corso degli eventi e non lo farà”.

Il think tank statunitense Institute for the Study of War ha affermato che “l’incapacità dell’Occidente di fornire le forniture necessarie” lo scorso anno è stata la ragione principale per cui i progressi di Kiev si sono bloccati da novembre.

L’Ucraina potrebbe ancora riconquistare il territorio una volta arrivate le armi promesse, hanno affermato i ricercatori in una nota.

L’invasione russa dell’Ucraina, che Mosca giustifica come necessaria per proteggere le relazioni dei suoi vicini con l’Occidente, ha ucciso decine di migliaia di persone e cacciato milioni di persone dalle loro case.

Rapporto degli uffici Reuters

