ESCLUSIVO: il rapper Travis Scott affronta possibili accuse penali per mobbing in Texas

Mike Spettro

Thomson Reuters

Mike Spector è un reporter di Reuters che si occupa di crisi aziendali, inclusi fallimenti, massicci casi penali e indagini governative. È stato il primo a esporre i piani per avviare una procedura fallimentare contro l’iconico talco per bambini di Johnson & Johnson che ha causato il cancro. Successivamente ha condotto una serie di indagini su come J&J e altre aziende e organizzazioni no profit hanno utilizzato il sistema fallimentare per evitare la responsabilità per prodotti mortali e azioni legali per abusi sessuali ed evitare di presentare domanda per il Capitolo 11. Mike ha contribuito a una pluripremiata serie Reuters sulla segretezza diffusa nei tribunali statunitensi, che nasconde prove di prodotti mortali. Mike ha lavorato in precedenza presso il Wall Street Journal, dove si è occupato di bancarotta e private equity nel gruppo di fusioni e acquisizioni del giornale, nonché dell’industria automobilistica. Ha fatto parte di team pluripremiati che includevano il recupero mediato dal governo e il fallimento di General Motors; l’insider trading e i relativi problemi di negoziazione del credito fallimentare; e preoccupazioni sulla tecnologia delle auto a guida autonoma di Tesla. Ha conseguito un master presso la School of Journalism della Columbia University e una laurea presso la Johns Hopkins University.