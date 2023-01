I Kansas City Chiefs affronteranno i Philadelphia Eagles nel Super Bowl LVII

Cnn

I Kansas City Chiefs avanzano al Super Bowl LVII con una vittoria per 23-20 sui Cincinnati Bengals nell’AFC Championship Game di domenica all’Arrowhead Stadium di Kansas City, Missouri.

Dopo aver subito una distorsione alla caviglia la scorsa settimana nella vittoria del turno di divisione contro i Jacksonville Jaguars, Patrick Mahomes ha giocato avanti e indietro per portare la squadra alla vittoria.

Kansas City era in vantaggio per 6-0 dopo due field goal. Prima dell’intervallo, Mahomes ha trovato il suo obiettivo preferito – il tight end Travis Kelce – per un touchdown che si è portato in vantaggio per 13-3. Kells è stato indicato come discutibile per il gioco a causa di un infortunio alla schiena.

Poco prima dell’intervallo, i Bengals sono scesi in campo e hanno calciato un canestro per ridurre il deficit a 13-6.

Al primo possesso offensivo dei Bengals della seconda metà, il quarterback Joe Burrow ha colpito il ricevitore largo Dee Higgins per un touchdown di 27 yard per pareggiare la partita a 13. Tuttavia, Mahomes era chiaramente perplesso ei Chiefs hanno risposto con un tiro di touchdown laser. Marquez Valdes-Scandling torna al comando.

La difesa dei Chiefs ha bloccato l’attacco ad alta potenza dei Bengals fino alla prima giocata del quarto quarto.

Al quarto down, Burrow ha lanciato la palla lungo il campo e ha colpito Ja’Mar Chase per 35 yard per spostare Cincinnati in profondità nel territorio di Kansas City. Due giocate dopo, il running back dei Bengals Samaje Perine ha segnato su una corsa di touchdown di 2 yard per pareggiare di nuovo la partita.

I Chiefs hanno restituito a Burrow la palla a meno di un minuto dalla fine e il punteggio è stato pari a 20. Il ritorno dei capi Sky Moore ha impostato l’attacco con una buona posizione in campo su un punt di Bengals a 29 yard. Al terzo down, Mahomes ha armeggiato e mentre usciva dal limite, l’estremità difensiva del Bengala Joseph Osai lo ha spinto ed è stato chiamato per una penalità di rugosità non necessaria di 15 yard.

Il kicker di Kansas City Harrison Butker ha calciato un field goal di 45 yard per inviare i Chiefs al Super Bowl per la terza volta in quattro stagioni.

Il finale del 12 febbraio segnerà la prima volta nella storia del Super Bowl che entrambe le squadre inizieranno come quarterback neri.

Mahomes, il terzo quarterback nero a vincere un Super Bowl nel 2020, punta a diventare il primo quarterback nero nella storia a vincere più Super Bowl, mentre il quarterback degli Eagles Jalen Hurts potrebbe diventare il quarto quarterback nero a vincere il Lombardi Trophy.

il giorno precedente, I Philadelphia Eagles hanno sconfitto i San Francisco 49ers31-7 al Lincoln Financial Field di Filadelfia per passare alla partita di campionato per la prima volta dalla stagione 2017-18.

Gli Eagles hanno segnato al loro primo possesso e non si sono mai guardati indietro in una sconfitta di 49 punti.

Il linebacker degli Eagles Hassan Reddick ha subito un infortunio al gomito destro nel primo quarto dopo un colpo, ei 49ers sono stati brevemente messi da parte. Josh Johnson, il quarto quarterback di San Francisco, ha sostituito Birdie fino al terzo quarto prima di essere costretto a lasciare il gioco con una commozione cerebrale.

Giocando su un gomito infortunato, Purdy è rientrato in partita, ma l’attacco dei 49ers ha faticato a totalizzare punti.

Nel frattempo, il quarterback degli Eagles si è fatto male e il run-game di Philadelphia ha attraversato tutta la difesa dei 49ers, accumulando 148 yard di corsa e quattro touchdown a terra. Con il suo precipitoso touchdown nel quarto trimestre, Hurts (15) ha superato Cameron Newton (14) per i touchdown più veloci in una stagione da parte di un QB nella storia della NFL, inclusi i playoff. Secondo la ricerca NFL.