7 aziende di intelligenza artificiale concordano sulle misure di salvaguardia, afferma l’amministrazione Biden

I regolatori europei sono pronti ad adottare le leggi sull’IA entro la fine dell’anno, spingendo molte aziende a promuovere le normative statunitensi. Diversi legislatori hanno introdotto progetti di legge che includono la concessione in licenza alle società di intelligenza artificiale di pubblicare le loro tecnologie, la creazione di un’agenzia federale per supervisionare il settore e i requisiti sulla privacy dei dati. Ma i membri del Congresso non sono d’accordo sulle regole e stanno correndo per istruirsi sulla tecnologia.

I legislatori sono alle prese con come affrontare l’ascesa della tecnologia AI, con alcuni concentrati sui rischi per i consumatori e altri profondamente preoccupati di rimanere indietro rispetto ai rivali, in particolare la Cina, nella corsa per dominare il campo.

Questa settimana, il comitato ristretto della Camera sulla concorrenza strategica con la Cina ha inviato lettere bipartisan alle società di capitale di rischio con sede negli Stati Uniti chiedendo loro di rendere conto dei loro investimenti nelle società cinesi di intelligenza artificiale e semiconduttori. Le lettere arrivano in mesi di vari panel di Camera e Senato che interrogano gli imprenditori e i critici più influenti del settore dell’intelligenza artificiale per decidere quale tipo di protezioni legislative e incentivi il Congresso dovrebbe esplorare.

Molti di quei testimoni, tra cui Sam Altman della start-up di San Francisco OpenAI, hanno sottolineato il potenziale per la nuova tecnologia di causare danni inutili e hanno fatto appello ai legislatori per regolamentare l’industria dell’IA. Ma quel regolamento si sta muovendo lentamente al Congresso, dove molti legislatori stanno ancora lottando per capire esattamente cosa sia la tecnologia AI.

Nel tentativo di migliorare la comprensione dei legislatori, quest’estate il senatore Chuck Schumer, democratico di New York, ha lanciato una serie di sessioni di ascolto per i legislatori per ascoltare funzionari governativi ed esperti sui vantaggi e i rischi dell’intelligenza artificiale in molti campi.

Sig. Schumer ha preparato quest’anno un emendamento alla versione del Senato del disegno di legge sull’autorizzazione alla difesa

Karon Demirjian Rapporto fornito da Washington.