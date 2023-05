76ers-Celtics Game 7 aggiornamenti live, formazioni, rapporto sugli infortuni, come guardare, canale TV

Vinci o vai a casa. Le migliori due parole nello sport: Gara 7. Le restanti teste di serie basse nella Eastern Conference si piazzano nelle semifinali di domenica: Philadelphia a Boston. Joel Embiid e James Harden contro Jayson Tatum e Jaylen Brown. Un posto finale nelle finali della conferenza.

I Sixers sono 4-1 in questa stagione, con due delle serie in arrivo al TD Garden di Boston. I Celtics hanno cambiato la loro formazione in Gara 6 con due grandi quintetti iniziali con Al Horford e Robert Williams. I Sixers risponderanno con un cambio di formazione tutto loro?

Dan Devine di Yahoo Sports affronta le tre domande principali che entrambe le squadre devono affrontare prima di Gara 7.

James Harden dei Philadelphia 76ers affronta Marcus Smart dei Boston Celtics durante il gioco 6 della serie semifinale della Eastern Conference al Wells Fargo Center l’11 maggio 2023 a Philadelphia. (Tim Nwachukwu/Getty Images)

Come guardare 76ers-Celtics

CHI: NO. Boston Celtics con 2 teste di serie al n. Filadelfia 76ers a 3 teste di serie

Che cosa: Semifinali della Eastern Conference, gara 7 (serie in parità, 3-3)

Dove: TD Garden, Boston

Quando: 15:30 ET domenica

TV: ABC (Mike Breen, Mark Jackson, Lisa Salters)

