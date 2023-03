A Putin G: Discuteremo il tuo piano per porre fine alla guerra in Ucraina

Durante la tanto attesa visita del presidente cinese a Mosca, Vladimir Putin ha detto che avrebbe discusso il piano in 12 punti di Xi Jinping per “risolvere la crisi acuta in Ucraina”.

Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha dichiarato: “Il mondo non deve lasciarsi ingannare da nessuna mossa tattica della Russia, sostenuta dalla Cina o da qualsiasi altro paese, per congelare la guerra alle sue condizioni”.

Il piano della Cina non prevede specificamente il ritiro della Russia dall’Ucraina, che secondo l’Ucraina è una precondizione per qualsiasi colloquio.

Il piano condannava anche l’uso di “sanzioni unilaterali”, viste come una critica implicita agli alleati dell’Ucraina in Occidente.

Lunedì, una banda militare ha dato a Xi un caloroso benvenuto a Mosca. Putin ha elogiato la Cina per “aver aderito ai principi di giustizia” e per aver spinto per “una sicurezza totale per ogni paese”.